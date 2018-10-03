"Латвияс газе" определила сумму дивидендов из прибыли предыдущих лет

AО "Латвияс газе" (ЛГ) выплатит в виде дивидендов из прибыли предыдущих лет по 0,13 евро за акцию, решило внеочередное собрание акционеров предприятия.
В виде дивидендов из прибыли ЛГ будет выплачено в общей сложности 5,187 млн евро. Датой расчета дивидендов назначено 17 октября, датой выплаты - 18 октября 2018 года.
Также на собрании акционеров внесены изменения в состав совета ЛГ.
В совет избран член правления российского концерна "Газпром" Игорь Федоров. Работу в совете продолжат Оливер Гизе, Маттиас Коленбах, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Виталий Хатьков, Ханс-Петер Флорен, Николас Мериго Кук, Дэвид Харрисон, Юрис Савицкис и Олег Иванов.
Представитель "Газпрома" Николай Дубик выведен из состава совета ЛГ.
Ежемесячное вознаграждение за работу в совете ЛГ председателю совета установлено в размере 4268 евро, заместителю председателя - 3557 евро, членам совета - 2845 евро.
Внеочередное собрание акционеров ЛГ созвано по запросу "Газпрома", который хотел заменить одного из своих представителей в совете предприятия.
Крупнейшие акционеры ЛГ - "Газпром" (34%), "Marguerite Gas II" (28,97%), "Uniper Ruhrgas International" (18,26%) и "Итера Латвия" (16%), остальным акционерам принадлежат 2,77% акций.
Акции ЛГ котируются по второму списку биржи "Nasdaq Riga".
Аудированный оборот ЛГ в 2017 году составил 281,571 млн евро, прибыль - 24,217 млн евро. В начале прошлого года функции ЛГ по хранению и передаче природного газа были переданы независимому оператору "Conexus Baltic Grid", а в конце года функции распределения газа перешли к дочернему предприятию "Gaso".