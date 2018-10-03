"Латвияс газе" определила сумму дивидендов из прибыли предыдущих лет

В виде дивидендов из прибыли ЛГ будет выплачено в общей сложности 5,187 млн евро. Датой расчета дивидендов назначено 17 октября, датой выплаты - 18 октября 2018 года.

Также на собрании акционеров внесены изменения в состав совета ЛГ.

В совет избран член правления российского концерна "Газпром" Игорь Федоров. Работу в совете продолжат Оливер Гизе, Маттиас Коленбах, Елена Михайлова, Кирилл Селезнев, Виталий Хатьков, Ханс-Петер Флорен, Николас Мериго Кук, Дэвид Харрисон, Юрис Савицкис и Олег Иванов.

Представитель "Газпрома" Николай Дубик выведен из состава совета ЛГ.

Ежемесячное вознаграждение за работу в совете ЛГ председателю совета установлено в размере 4268 евро, заместителю председателя - 3557 евро, членам совета - 2845 евро.

Внеочередное собрание акционеров ЛГ созвано по запросу "Газпрома", который хотел заменить одного из своих представителей в совете предприятия.

Крупнейшие акционеры ЛГ - "Газпром" (34%), "Marguerite Gas II" (28,97%), "Uniper Ruhrgas International" (18,26%) и "Итера Латвия" (16%), остальным акционерам принадлежат 2,77% акций.

Акции ЛГ котируются по второму списку биржи "Nasdaq Riga".