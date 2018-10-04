Работавший в эстонском филиале британец за два года выманил у крупной скандинавской авиакомпании крупную сумму. Мошенник отмывал деньги с помощью возлюбленных, друзей и знакомых, пишет Postimees.
Четыре года назад Лийс (47, имя изменено) познакомилась на сайте знакомств Badoo с таинственным мужчиной по имени Джек. Выяснилось, что бритоголовый незнакомец на черно-белом фото говорил на английском с британским акцентом, но жил и работал в Эстонии.
Когда Лийс в конце концов встретилась с ним в Таллинне, он назвал свое настоящее имя: Колин. Женщина быстро влюбилась.
Однако когда возлюбленный спросил, может ли он иногда приходить к ней в гости, Лийс стало неловко: у нее было маленькое и не особо представительное жилье. В комнате не было даже кровати - только уродливый матрас на полу.
Но Колин ее успокоил, сказав, что деньги не проблема. Он пообещал помогать ей в дальнейшем, если она даст ему свой номер счета.
Лийс поверила Колину и несколько дней спустя пошла к банкомату проверить свой счет. Колин выполнил обещанное - Лийс сняла деньги, чтобы купить себе кровать.
Позже она сделала выписку со счета в интернете. К ее удивлению, деньги ей пришли из SAS - известной скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines.
Багаж, которого не было
В сентябре 2015 года Александр Мироненко - исполнительный директор партнерской фирмы Sutherland Global Services OÜ (SGS), предлагающей SAS технологические решения, - был на семинаре в Болгарии, когда у него зазвонил телефон.
Звонил сотрудник эстонского филиала Марко. "У меня для тебя плохая новость, - сообщил он. - В нашей фирме совершено мошенничество".
Спустя месяц Марко, работавший начальником группы в таллиннском офисе на Бульваре Рявала, 2, вызвал в конференц-зал для разговора 47-летнего рядового сотрудника Колина Эрнеста Хэмбиджа.
Коллеги видели, как после разговора Хэмбидж вышел из зала с красным лицом, собрал вещи и уволился со дня. "Этих денег у меня больше нет", - бросил он перед уходом.
В 2013 году эстонский офис SGS стал заниматься требованиями, связанными с утерянным или поврежденным багажом клиентов SAS.
А именно - пассажиры, багаж которых был поврежден или утерян, предъявляли свои требования авиакомпании по телефону, на сайте или по электронной почте. Авиакомпания направляла эти жалобы в офис SGS, где ими занимались работники, в том числе и Хэмбидж.
В идеале задачей сотрудников было проверять, имели ли требования клиентов под собой основания, и вводить данные для подтверждения в систему. Следующий сотрудник должен был подтвердить требования, а затем деньги перечислялись потерпевшим.
Проверкой и подтверждением случаев занимались два отдельных работника.
Однажды сотрудники эстонского офиса, расследуя задним числом одно из требований по багажу, обнаружили, что было удовлетворено требование о компенсации ущерба, хотя заявления от клиента не было. Тем требованием занимался именно Хэмбидж.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что сразу несколько решений о выплате были сделаны в пользу одной и той же женщины из Эстонии. Сотрудникам бросилось в глаза и то, что в заявлениях, которыми занимался Хэмбидж, предприятие сделало много выплат именно жителям Эстонии, что было подозрительно, ведь в Эстонии у SAS не так много клиентов.
В SGS заподозрили мошенничество, но поначалу думали, что здесь работала команда, потому что для проверки и подтверждения требования нужны два человека.
Большинство организованных Хэмбиджем выплат подтвердил один и тот же сотрудник. Ситуация прояснилась, когда этот сотрудник ушел с работы, однако компьютерная система по-прежнему показывала, что он продолжает подтверждать компенсации и после своего ухода с работы.
Так в SGS выяснили, что Хэмбидж присвоил данные с аккаунтов других сотрудников и подтверждал фиктивные решения о компенсации от лица коллег.
С марта 2014 года по октябрь 2015 Хэмбидж на основании поддельных заявлений сделал 247 переводов более чем 20 жителям Эстонии на общую сумму 174 300 евро.
Переводил деньги и против воли
Когда в SGS обнаружили мошенничество, уволили Хэмбиджа и подали заявление в полицию осенью 2016 года, местные правоохранительные органы начали выяснять, кто эти люди, которым обманным путем были переведены деньги авиакомпании.
Вскоре следователи постучали и в дверь Лийс. Все ее подозрения в один миг подтвердились - ее видный возлюбленный жил тайной жизнью. Когда полиция пришла к Лийс, ей были переведены деньги уже десятки раз. Номер счета она уже предоставила и остановить выплаты на него она не могла.
По желанию Хэмбиджа женщина раз за разом снимала наличные, передавала их ему, а 150 евро могла оставить себе. И хотя Лийс должна была понимать, что происхождение денег сомнительно, Хэмбидж уверял ее в том, что он обо всем договорился с работодателем.
Как выяснили в прокуратуре, были и другие женщины, с которыми Хэмбидж знакомился в интернете и переводил им деньги.
Так, однажды он по интернету уговорил женщину, представившись богатым британским банкиром.
Уже после перевода первой суммы женщина сочла это подозрительным и не захотела иметь дела с Хэмбиджем. Когда на ее счет поступила вторая сумма, она пригрозила обратиться в полицию. Хэмбидж пригрозил в ответ и велел перевести ему деньги.
"Я стала его бояться. Жила в страхе, что на мой счет снова поступят подозрительные деньги", - признается она.
Хэмбидж просил снять деньги и у друзей, у друзей друзей и у родственников. Не все, кому SAS перевел деньги, знали Хэмбиджа лично. Наличные переходили из рук в руки и в конце концов оказывались у мошенника.
В августе этого года Харьюский уездный суд признал Хэмбиджа виновным в масштабном мошенничестве, британца приговорили к двум с половиной годам условно с трехлетним испытательным сроком.
Виновный должен компенсировать расходы на производство в размере 3000 евро. При этом SAS не подал гражданский иск и, таким образом, первоначально Хэмбидж не должен возвращать украденные 174 000 евро.
"Возможно, по части гражданского иска они договорятся вне суда", - предположила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.