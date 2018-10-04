Четыре года назад Лийс (47, имя изменено) познакомилась на сайте знакомств Badoo с таинственным мужчиной по имени Джек. Выяснилось, что бритоголовый незнакомец на черно-белом фото говорил на английском с британским акцентом, но жил и работал в Эстонии.

Когда Лийс в конце концов встретилась с ним в Таллинне, он назвал свое настоящее имя: Колин. Женщина быстро влюбилась.

Однако когда возлюбленный спросил, может ли он иногда приходить к ней в гости, Лийс стало неловко: у нее было маленькое и не особо представительное жилье. В комнате не было даже кровати - только уродливый матрас на полу.

Но Колин ее успокоил, сказав, что деньги не проблема. Он пообещал помогать ей в дальнейшем, если она даст ему свой номер счета.

Лийс поверила Колину и несколько дней спустя пошла к банкомату проверить свой счет. Колин выполнил обещанное - Лийс сняла деньги, чтобы купить себе кровать.

Позже она сделала выписку со счета в интернете. К ее удивлению, деньги ей пришли из SAS - известной скандинавской авиакомпании Scandinavian Airlines.

Багаж, которого не было

В сентябре 2015 года Александр Мироненко - исполнительный директор партнерской фирмы Sutherland Global Services OÜ (SGS), предлагающей SAS технологические решения, - был на семинаре в Болгарии, когда у него зазвонил телефон.

Звонил сотрудник эстонского филиала Марко. "У меня для тебя плохая новость, - сообщил он. - В нашей фирме совершено мошенничество".

Спустя месяц Марко, работавший начальником группы в таллиннском офисе на Бульваре Рявала, 2, вызвал в конференц-зал для разговора 47-летнего рядового сотрудника Колина Эрнеста Хэмбиджа.

Коллеги видели, как после разговора Хэмбидж вышел из зала с красным лицом, собрал вещи и уволился со дня. "Этих денег у меня больше нет", - бросил он перед уходом.

В 2013 году эстонский офис SGS стал заниматься требованиями, связанными с утерянным или поврежденным багажом клиентов SAS.

А именно - пассажиры, багаж которых был поврежден или утерян, предъявляли свои требования авиакомпании по телефону, на сайте или по электронной почте. Авиакомпания направляла эти жалобы в офис SGS, где ими занимались работники, в том числе и Хэмбидж.

В идеале задачей сотрудников было проверять, имели ли требования клиентов под собой основания, и вводить данные для подтверждения в систему. Следующий сотрудник должен был подтвердить требования, а затем деньги перечислялись потерпевшим.

Проверкой и подтверждением случаев занимались два отдельных работника.

Однажды сотрудники эстонского офиса, расследуя задним числом одно из требований по багажу, обнаружили, что было удовлетворено требование о компенсации ущерба, хотя заявления от клиента не было. Тем требованием занимался именно Хэмбидж.