"До светлых слез": в Риге выступила Мария Наумова ФОТО
5 октября 2018, 8:07
4 октября в кинотеатре Splendid Palace с юбилейным концертом "До светлых слез" выступила певица Мария Наумова. Прозвучали романсы разных столетий из разных стран. Как это было, смотрите в фотогалерее от команды TVNET.
Напомним, проведя почти 10 лет во Франции, Мария вернулась в Латвию и намерена теперь чаще выступать на родной сцене. В декабре она отправится в рождественское турне по городам Латвии.
Для Марии Наумовой этот год юбилейный вдвойне. Певица отмечает свое 45-летие, и двадцатилетие со дня выхода дебютного альбома "До светлых слёз", записанного на русском языке.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: ГОСТИ НА КОНЦЕРТЕ МАРИИ НАУМОВОЙ