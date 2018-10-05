Пт, 5.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

"До светлых слез": в Риге выступила Мария Наумова ФОТО

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

4 октября в кинотеатре Splendid Palace с юбилейным концертом "До светлых слез" выступила певица Мария Наумова. Прозвучали романсы разных столетий из разных стран. Как это было, смотрите в фотогалерее от команды TVNET.

Напомним, проведя почти 10 лет во Франции, Мария вернулась в Латвию и намерена теперь чаще выступать на родной сцене. В декабре она отправится в рождественское турне по городам Латвии. 

Для Марии Наумовой этот год юбилейный вдвойне. Певица отмечает свое 45-летие, и двадцатилетие со дня выхода дебютного альбома "До светлых слёз", записанного на русском языке.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: ГОСТИ НА КОНЦЕРТЕ МАРИИ НАУМОВОЙ

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