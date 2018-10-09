Правительство выделило почти 360 тыс. евро на покрытие расходов на тушение лесных пожаров
9 октября 2018, 15:34
Правительство во вторник выделило нескольким министерствам 359 794 евро на покрытие расходов на тушение пожаров в лесу и на торфяном болоте в Валдгалской волости Талсинского края и Раматской волости Мазсалацского края.
Деньги выделены из средств на непредвиденные расходы.
Министерство охраны среды и регионального развития получит 5719 евро, Министерство земледелия - 126 180 евро, Министерство здравоохранения - 15 712 евро, Министерство внутренних дел - 212 183 евро.
В этом году до 31 августа в Латвии было ликвидировано 802 лесных пожара, выгорело в общей сложности 2714 га, в том числе 1353 га лесной земли в Валдгале и 239 га - в Рамате.