В повышение энергоэффективности предприятий будет вложено 8 млн евро из средств ЕС

ЦАФД поддержало 32 проекта общей стоимостью 8 млн евро. В том числе 4 млн евро (52% утвержденных инвестиций) планируется вложить в замену оборудования более энергоэффективным, 1 млн евро (13%) - в повышение энергоэффективности зданий, 1% - в повышение энергоэффективности освещения.

В рамках второго тура программы повышения энергоэффективности производственных объектов была получена 41 заявка проектов - на 4 больше, чем в первом туре, а сумма запрошенного из Фонда сплочения ЕС финансирования была на 2 млн евро больше.

Максимальная сумма из Фонда сплочения для одного проекта - 1 млн евро.