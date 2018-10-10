Убийство болгарской журналистки: задержан новый подозреваемый

Подозреваемого задержали в Германии, однако, он гражданин Болгарии. Ему от 20 до 30 лет.

Власти Германии ситуацию пока не комментировали.

На утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьера страны Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.