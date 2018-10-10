Убийство болгарской журналистки: задержан новый подозреваемый
10 октября 2018, 8:16
По делу об убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой задержали нового подозреваемого. Об этом в среду, 10 октября, сообщает Радио Свобода со ссылкой на местные СМИ.
Подозреваемого задержали в Германии, однако, он гражданин Болгарии. Ему от 20 до 30 лет.
Власти Германии ситуацию пока не комментировали.
На утро 10 октября запланирована пресс-конференция премьера страны Бойко Борисова, где он должен рассказать подробности ареста.
Напомним, журналистку-расследователя убили в городе Русе. Тело Мариновой нашли в парке. Позже болгарские СМИ сообщали, что полиция задержала подозреваемого, у которого двойное гражданство Румынии и Молдовы. Однако впоследствии его отпустили.