Ср, 10.10.2018
Есть такая поговорка: "Приготовь ребенка к пути, а не путь для ребенка". Так вот - электронные журналы во многом ведут ребенка не в том направлении... Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Видео: В Индии с рельсов сошел поезд, есть жертвы

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ФОТО: скриншот видео

На севере Индии в штате Уттар-Прадеш утром в среду, 10 октября, сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает NDTV.

Поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли семеро, травмы получили 30 человек.

Спасатели не исключают, что количество жертв может увеличиться. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Поднимать их обратно будут более суток.

Железнодорожное сообщение в этом районе приостановлено.

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