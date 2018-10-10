Видео: В Индии с рельсов сошел поезд, есть жертвы
10 октября 2018, 13:38
На севере Индии в штате Уттар-Прадеш утром в среду, 10 октября, сошел с рельсов поезд. Об этом сообщает NDTV.
Поезд сошел с рельсов, несколько вагонов перевернулись. В результате аварии погибли семеро, травмы получили 30 человек.
Спасатели не исключают, что количество жертв может увеличиться. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Поднимать их обратно будут более суток.
Железнодорожное сообщение в этом районе приостановлено.