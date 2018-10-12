Пт, 12.10.2018
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Ушаков: президенту бы стоило выдвинуть в премьеры Домбровского

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Лидер "Согласия" Нил Ушаков

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Президенту Раймонду Вейонису следовало бы выдвинуть на должность премьера кандидата от "Согласия" Вячеслава Домбровского, заявил агентству ЛЕТА лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Политик считает, что это единственное верное и приемлемое с точки зрения демократии решение, потому что "Согласие" набрало на выборах больше всего голосов граждан.

Ранее он уже заявил, что ни одна возможная модель коалиции без "Согласия" не будет стабильной и дееспособной.

"Согласие" в переговорах о формировании правительства участия не принимает, пока эту партию пригласила на переговоры только "KPV LV".

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