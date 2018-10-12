Ушаков: президенту бы стоило выдвинуть в премьеры Домбровского
12 октября 2018, 14:17
Президенту Раймонду Вейонису следовало бы выдвинуть на должность премьера кандидата от "Согласия" Вячеслава Домбровского, заявил агентству ЛЕТА лидер "Согласия" Нил Ушаков.
Политик считает, что это единственное верное и приемлемое с точки зрения демократии решение, потому что "Согласие" набрало на выборах больше всего голосов граждан.
Ранее он уже заявил, что ни одна возможная модель коалиции без "Согласия" не будет стабильной и дееспособной.
"Согласие" в переговорах о формировании правительства участия не принимает, пока эту партию пригласила на переговоры только "KPV LV".