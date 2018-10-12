Ушаков: президенту бы стоило выдвинуть в премьеры Домбровского

Политик считает, что это единственное верное и приемлемое с точки зрения демократии решение, потому что "Согласие" набрало на выборах больше всего голосов граждан.

Ранее он уже заявил, что ни одна возможная модель коалиции без "Согласия" не будет стабильной и дееспособной.