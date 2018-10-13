В Германии назвали правильным решением строительство «Северного потока — 2»

По мнению Швезиг, Германии для надежного энергообеспечения нужен дополнительный источник газа. Тех, кто выступает против строительства «Северного потока — 2» министр упрекнула в преследовании личных экономических интересов.

Утверждения о том, что строительство газопровода поставит Германию в зависимость от России, Швезиг считает «чушью», поскольку ее страна намерена искать большую часть энергии в других источниках. Также министр отметила, что обе стороны заинтересованы в надежных поставках.

«Страна должна сама решить, где и каким путем она берет необходимые энергоносители», — написала Швезиг, передает Gazeta ru.