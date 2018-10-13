Глава ЕЦБ призвал Италию смягчить тон в бюджетном конфликте с ЕС

В числе прочего власти страны должны прекратить ставить под вопрос общеевропейскую валюту, заявил бывший глава итальянского эмиссионного банка на ежегодном заседании Международного валютного фонда (МВФ) на Бали в субботу, 13 октября.

По словам итальянского экономиста, экспансивную бюджетную политику в стране с высоким уровнем задолженности будет проводить еще сложнее, если граждане начнут сомневаться в целесообразности евро. Высказывания евроскептиков в Италии уже причинили вред, поэтому "необходимо первым делом смягчить тон", подчеркнул Драги, передает Deutsche Welle.

Одновременно, говоря о конфликте Италии и ЕС, глава ЕЦБ призвал дождаться представления Еврокомиссии бюджетного плана итальянским правительством, оно должно это сделать до 15 октября. Известны еще не все детали этого плана, указал Драги.