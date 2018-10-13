МВФ предупреждает об угрозах для мировой экономики

МВФ опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести, в частности, общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".

Кроме того, если усугубится торговый спор между США и Китаем, то от этого "пострадают все", считают в фонде, отмечая, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест, передает Deutsche Welle.