Сб, 13.10.2018
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МВФ предупреждает об угрозах для мировой экономики

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ФОТО: Reuters / Scanpix

Международный валютный фонд (МВФ) предостерег от растущих угроз для мирового экономического роста. Времени для реформ, которые помогут поддержать рост мировой экономики остается все меньше, сообщает информагентство AFP в субботу, 13 октября, со ссылкой на заявление МВФ по итогам совместного со Всемирным банком заседания на индонезийском острове Бали.

МВФ опасается, что к прекращению мирового экономического роста могут привести, в частности, общая геополитическая нестабильность и финансовые кризисы в некоторых странах с развивающейся экономикой, где на перспективах роста рискует негативно сказаться, помимо прочего, "исторически высокий уровень долга".

Кроме того, если усугубится торговый спор между США и Китаем, то от этого "пострадают все", считают в фонде, отмечая, что торговля и предоставление услуг и инвестиций на справедливых, свободных и обоюдно выгодных условиях является "важным мотором" для роста экономики и создания рабочих мест, передает Deutsche Welle.

МВФ намерен принять меры для стабилизации экономического роста и предотвращения кризисов и других рисков.

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