На шоссе в Саулкрастском крае погиб сбитый автомобилем велосипедист
14 октября 2018, 9:59
Вчера в Саулкрастском крае на шоссе Рига - граница Эстонии автомобиль сбил велосипедиста, который погиб на месте происшествия, сообщает Госполиция.
Авария произошла в 12.28, когда водитель автомобиля "Mercedes Benz" совершил наезд на велосипедиста. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 39 человек, в том числе восемь пешеходов.