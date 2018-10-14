Вс, 14.10.2018
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На шоссе в Саулкрастском крае погиб сбитый автомобилем велосипедист

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Cik droši ir uz ceļa?Pirmdien policija sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju veica paraugdemonstrējumus, kuru laikā imitēja sadursmi starp automašīnu un manekenu uz velosipēda.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Вчера в Саулкрастском крае на шоссе Рига - граница Эстонии автомобиль сбил велосипедиста, который погиб на месте происшествия, сообщает Госполиция.

Авария произошла в 12.28, когда водитель автомобиля "Mercedes Benz" совершил наезд на велосипедиста. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В целом за прошедшие сутки зарегистрировано 90 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 39 человек, в том числе восемь пешеходов.

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