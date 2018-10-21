Вс, 21.10.2018
От центра Екатеринбурга до Латвийской улицы на такси пришлось ехать примерно полчаса. Знаю, что интересно, поэтому скажу, что полчаса в такси обошлись в 260 рублей (примерно 3,45 евро). Мартиньш Отто, журналист и фотограф TVNET

1991 год: "Вон, ОМОН!", или От баррикад к независимости Латвии

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ФОТО: Русский TVNET

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии. 

Поворотный год в истории Латвии

Нет никакой необходимости перечислять события 1991 года. Всех их перевесит одно единственное - январские баррикады.

Это беспрецендентный случай в истории Латвии, когда люди со всех уголков страны собрались в центре столицы, став уникальным образцом ненасильственного протеста против действующего режима. Народ требовал независимости. 

Баррикады в Риге начали возводить по инициативе Народного фронта вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты.

ФОТО: кадр из видеоролика

ФОТО: кадр из видеоролика

Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел - Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

ФОТО: кадр из видеоролика

Далее события развивались стремительно: 21 января Анатолий Горбунов отправился в Москву к Михаилу Горбачову, чтобы обсудить события в Латвии, 3 марта жители Латвии проголосовали за восстановление независимости, а 21 августа Латвия провозгласила независимость от СССР.

ФОТО: кадр из видеоролика

Добавим, что 31 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.

ВИДЕО: Подборка лучших кадров исторического 1991 года: 

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