1991 год: "Вон, ОМОН!", или От баррикад к независимости Латвии

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Поворотный год в истории Латвии
Нет никакой необходимости перечислять события 1991 года. Всех их перевесит одно единственное - январские баррикады.
Это беспрецендентный случай в истории Латвии, когда люди со всех уголков страны собрались в центре столицы, став уникальным образцом ненасильственного протеста против действующего режима. Народ требовал независимости.
Баррикады в Риге начали возводить по инициативе Народного фронта вечером 13 января 1991 года, чтобы защитить здание Верховного Совета, телевидение, мосты и другие стратегически важные объекты.
Самым трагичным днем баррикад стало 20 января, когда бойцы ОМОНа пытались захватить здание Министерства внутренних дел. В перестрелке в центре Риги погибли пять человек: школьник Эдийс Риекстиньш, два сотрудника органов внутренних дел - Владимир Гомонович и Сергей Кононенко, а также операторы Рижской киностудии Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.
Далее события развивались стремительно: 21 января Анатолий Горбунов отправился в Москву к Михаилу Горбачову, чтобы обсудить события в Латвии, 3 марта жители Латвии проголосовали за восстановление независимости, а 21 августа Латвия провозгласила независимость от СССР.
Добавим, что 31 декабря 1991 года СССР официально прекратил свое существование.
ВИДЕО: Подборка лучших кадров исторического 1991 года: