В органы МВД начнут принимать физически более слабых мужчин

Почти половина претендовавших на службу в Госполиции юношей не выдержала проверку по физподготовке, а главная проблема со здоровьем, не позволяющая им начать карьеру в полиции, - плохое зрение.

Весной этого года Кабинет министров внес в правила поправки, снижающие нормативы физической подготовки для работников органов внутренних дел.