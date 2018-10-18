Британский министр: Мировая безопасность находится под угрозой. Здесь и сейчас

Мировая безопасность находится под угрозой. Система норм международного права, обеспечивающая безопасность наших граждан и процветание нашего общества после Второй мировой войны, подвергается нападкам со стороны государств, не соблюдающих международное право. Угроза для системы, основанной на нормах международного права, не является абстрактной или надуманной. Она существует здесь и сейчас.

Применение химического оружия является варварским и незаконным. Великобритания играла ключевую роль в глобальных усилиях по прекращению использования химического оружия, в результате чего была принята Конвенция о запрещении химического оружия, к которой присоединились все, кроме четырех государств-членов ООН. На протяжении последних лет запрет на использование химического оружия многократно подвергался нападкам. Мир с ужасом наблюдал за многократным использованием химического оружия в Сирии, Ираке, Малайзии, а теперь и в тихом городе в Великобритании.

В настоящее время репрессивные режимы стремятся нормализовать использование химического оружия в качестве законного оружия войны. Мы не должны допустить этого. В Сирии Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Независимым механизмом Организации Объединенных Наций (ООН) было установлено, что режим Асада использовал химическое оружие против своих собственных граждан как минимум в четырех отдельных случаях. И значительный объем информации, включая разведданные, указывает на то, что в результате химической атаки сирийским режимом в городе Дума в апреле этого года было убито до 75 человек.

Международное сообщество сделало все возможное для сдерживания использования химического оружия в Сирии. Но Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, настойчиво блокировала попытки удерживать Сирию. А 4 марта этого года Россия сама использовала химическое оружие на британской земле, в результате чего одна ни в чем не повинная женщина погибла, четыре человека были на грани жизни и смерти, и многие другие люди были подвержены опасности.

Делаются позитивные шаги для усиления ответных мер на атаки с применением химического оружия. Недавно Европейский союз согласился применять режим санкций, направленный против тех, кто использует или участвует в использовании химического оружия, и ОЗХО получила четкий мандат для определения виновных химических атак в Сирии. В настоящее время мы работаем над расширением возможностей ОЗХО, чтобы доказать факт нанесения химических атак в Сирии извне, улучшить способности международного сообщества выявлять виновных, а затем добиваться справедливости для жертв.

Но химическое оружие – это не единственная угроза, с которой мы сталкиваемся. Мы также наблюдали значительное увеличение масштабов и серьезности вредоносных кибер-атак в мире. Они были безрассудными и неизбирательными, затрагивая граждан в большом числе стран, включая Россию, и стоили нашим экономикам миллионы фунтов. Эти атаки полностью противоречат международному праву. Мы не можем и не должны позволять виновным лицам продолжать действовать, выходя за рамки закона, или же оставаться безнаказанными. На карту поставлена ​​безопасность Европейского союза и его роль защитника системы, основанной на нормах международного права. Мы несем общую ответственность.

За прошедший год заметно возросла международная решимость призвать к ответственности лица, совершившие безрассудные кибер-атаки. В декабре 2017 года к Великобритании присоединились шесть международных партнеров, приписывающих атаку вирусом WannaCry северокорейским хакерам. В плане масштаба и сбоев это была одна из самых значительных для Великобритании кибер-атак, нарушившая работу более трети национальных служб здравоохранения в Англии. Тысячи операций были отменены, подвергая опасности жизни людей.

В феврале 2018 года Великобритания при поддержке 11 международных партнеров назвала российских военных ответственными за нападение с использованием вируса NotPetya. Это нападение вызвало широкомасштабное нарушение финансового, энергетического и государственного секторов на Украине. А 4 октября Великобритания разоблачила несколько кибер-преступников, широко известных своими кибер-атаками по всему миру, таких как ГРУ, и получила поддержку 19 стран, а также ЕС и НАТО. Эти группы действовали под такими прозвищами как Fancy Bear, APT28, Sandworm или Cyber ​​Haliphate.