Госдеп: В ЕС не должны поддерживать Северный поток

"Западные европейцы не могут углублять энергетическую зависимость с той самой Россией, от которой США их защищают. Или обогащаться от Ирана, который разрабатывает баллистические ракеты, которые угрожают Европе. Неприемлемо для союзников США в Центральной Европе поддерживать проекты, как Северный поток-2", − подчеркнул помощник госсекретаря.