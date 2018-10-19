Пассажирка маршрутки: "Такого унижения я еще не испытывала"

"Когда увидела, что к остановке приближается бело-оранжевая маршрутка, я очень обрадовалась потому, что опаздывала. У меня есть синий э-талон - это месячный проездной, который в таких маршрутках не действует. Рассчитаться за поездку я могу желтым э-талоном или купить билет у водителя", - рассказала читательница TVNET Кития.

Миллионый договор, а у водителя нет мелочи

Кития протянула водителю 10 евро, а он как отрезал: "Денег нет". Девушка не поняла, что он имел ввиду и ждала от водителя пояснения, как ей действовать дальше. Но, шофер, не глядя в сторону пассажирки, еще раз сказал: "Денег нет".

Маршрутка не двигалась с места и другая пассажирка забеспокоилась: "Ну поехали, посмотрите на расписание!" Понятно, что все мы спешим.

А пока другие пассажиры заглянули в свои кошельки и разменяли 10 евро Китии на две пятерки.

"Я уже подумала, что ситуация решена. Нет! Водитель не мог найти даже 3 евро, чтобы дать мне сдачу. Маршрутка начала двигаться, а на следующей остановке водитель резко затормозил и я вышла, ничего не сказав. Это было немного унизительно - как-будто я в чем-то виновата".

Так может быть...