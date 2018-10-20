В Афганистане проходят парламентские выборы, на участках взрывы

Парламентские выборы в Афганистане проходят на фоне угроз исламистского движения Талибан. Ранее исламисты заявляли, что сделают все, чтобы помешать проведению голосования.

В столице страны Кабуле в день голосования было зафиксировано несколько взрывов рядом с избирательными участками. В министерстве внутренних дел сообщили, что раненых нет, поскольку люди находились в помещениях. Другой чиновник в свою очередь заявил о наличии жертв в результате одного из взрывов.

По данным Agence France-Presse, три человека погибли, около 30 получили ранения.

По данным представителя минздрава, всего в столице произошло около 15 взрывов рядом с избирательными участками.

МВД, в свою очередь, сообщает, что 15 инцидентов произошло по всей стране, а не в столице, большинство из них с применением самодельных взрывных устройств.

Учитывая угрозы исламистов, более 50 тысяч правоохранителей задействованы для охраны порядка пяти тысяч избирательных участков.

Кроме того, некоторые из избирательных участков в стране открылись с опозданием, другие - не открылись вообще. От избирателей и кандидатов уже поступали жалобы на длинные очереди к участкам, недостаток бюллетеней для голосования и проблемы с новыми устройствами для верификации избирателей.