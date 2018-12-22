Чтиво за 2018 год: Žūpa, авианосец США, Даугавпилс и полёт на Марс

В ежедневной рутине, информационном потоке и круговороте новостей легко не заметить или пропустить что-то действительно стоящее. В этой подборке мы предлагаем вашему вниманию проекты, интервью и статьи Русского TVNET за 2018 год, которые не вошли в главный топ "самых читаемых" событий, но также заслуживают вашего внимания.

Репортаж Русского TVNET с американского авианосца в Персидском заливе

44 ударных истребителя, 11 самолетов, 11 вертолетов и более 5000 членов экипажа на борту "Теодора Рузвельта", одного из мощнейших авианосцев в мире, с которого производится около 20% всех авиаударов международной коалиции в Ираке и Сирии. Русский TVNET воспользовался эксклюзивной возможностью оказаться на борту боевого гиганта в Персидском заливе.

TVNET в Латгалии

ФОТО: Татьяна Одыня/ TVNET

Четыре дня путешествия по Латгалии: люди, встречи, разговоры... И туристические достопримечательности, разумеется. Ливаны - Даугавпилс - Краслава - Прейли - Балви - Лудза - Виляка - Резекне - Карсава. "Впечатлений - вагон и маленькая тележка". Все наблюдения и эмоции журналист TVNET изложила в серии публикаций.

Слово дня TVNET

ФОТО: TVNET

Пытливые читатели на страницах нашего портала в течении нескольких месяцев узнавали, что значат слова vīzdegune, rūpals, šļakatas, zaķpastala, žūpa и другие витиеватые существительные и глаголы латышского языка.

Было интересно, познавательно и местами смешно. Все слова дня можно найти здесь.

"Жить и умереть на Марсе"

Житель Цесиса Паулс Ирбинс известен многим как выбывший на третьем этапе отбора участник проекта Mars One, в рамках которого планировалось создание колонии на Красной планете. Обратный билет не был предусмотрен, поэтому первопроходцу из Латвии пришлось бы "жить и умереть на Марсе".

Большое интервью можно прочитать здесь:

Riga Stand Up и Comedy Latvia о юморе в Латвии

ФОТО: TVNET

Нет, юмор - это не только канал ТНТ. В Латвии тоже есть свои герои, целое движение, на самом деле даже два. Чтобы пролить свет на то, кто отвечает за юмор в Латвии, и приносит ли это реальные деньги, Русский TVNET встретился с фронтменами обоих объединений - Riga Stand Up и Comedy Latvia.

О том, как устроена ниша стендап-комедии в Латвии, читайте по ссылке:

Латвийский "король винтажа"

ФОТО: Из личного архива

Еще недавно Сергей Хатанзейский пребывал в статусе модного блогера и стилиста, при этом активно пропагандировал эстетику 90-х, возрожденную Гошей Рубчинским и французским модным брендом Vetements. Теперь он — владелец собственного "винтажного королевства": так Сергей называет свой шоу-рум Volga, где можно присмотреть интересные предметы гардероба из тех же 90-х и нулевых.

Большое интервью можно прочитать здесь:

100 лет за 100 дней

ФОТО: TVNET

В год 100-летия нашей страны Русский TVNET несколько месяцев рассказывал о самых громких, красивых, скандальных, грустных и счастливых моментах из истории Латвии: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.

Даугавпилс: взгляд со стороны

Два журналиста и один фотограф провели четыре недели во втором по величине городе Латвии, чтобы разобраться, что там происходит - почему политики устраивают скандальные кампании в прессе, но не слышат простых местных жителей. Что происходит в сфере здравоохранения, образования и предпринимательства, каковы перспективы развития города и каким Даугавпилс будет в 2030 году?