Пенсии, налоги, цены на топливо, продукты и сигареты: Какие изменения нас ждут с 1 января?

Плохие новости для курильщиков и любителей спиртного

В следующем году повысят акцизный налог на сигареты - произойдет это 1 января и 1 июля.

Согласно инфографике СГД, влияние налоговых изменений на стоимость табачных изделий будет следующим: с 1 января 2019 года сигары и сигариллы по 10 шт. в пачке станут дороже на 18 центов, а курительный табак в пачке на 19 центов.

В свою очередь с 1 июля 2019 года стоимость сигарет в пачке из 20 штук повысится на 10 центов.

Налоговые изменения окажут влияние и на стоимость алкоголя в розничной торговле - с 1 марта 2019 года 0,5 л пива подорожают на 2 цента, 0,75 л вина подорожают на 8 центов, а 0,5 л водки на 41 цент.

ФОТО: Pixabay

По прогнозам Латвийского банка, в целом увеличение цен может достичь 3%.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш отмечает, что вышеупомянутый акциз на топливо не является тем, что оказывает наибольшее влияние на увеличение стоимости жизни в Латвии.

На изменения цен, в первую очередь, влияют цены сырья во всем мире, а также увеличение латвийских зарплат.

В этом году зарплаты "чистыми" в среднем выросли на семь процентов, в грядущем году они могут повыситься еще на 4-5%.

Говоря о расходах, экономист отмечает, что на их увеличение прежде всего влияют не цены, а реальное потребление. Например, в этом году цены увеличились примерно на 2,5%, а потребление - почти на пять. Меняются приоритеты, тенденции и благосостояние, что приводит к изменениям в структуре потребления.

Пенсионеры будут получать больше

Начиная со следующего года необлагаемый минимум для зарплат до 440 евро в месяц "на бумаге" составит 230 евро (в этом году - 200 евро).

Необлагаемый минимум не будет применён к доходам, превышающим 1100 евро в месяц (в этом году - 1000 евро). Облегчение подоходного налога за иждивенца увеличится с 200 до 230 евро.

Хорошие новости для пенсионеров - необлагаемый минимум увеличится с 250 до 270 евро.

ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

Именно пенсионеров в следующем году ожидают наибольшие изменения в социальной сфере.

С 1 января после смерти получателя пенсии, его супруг или супруга (также пенсионер) будет получать пособие в размере 50% от пенсии умершего.

Это пособие можно будет получать в течении года, при условии, что вдовец или вдова подаст заявление на получение пособия в течении шести месяцев после дня смерти спутника жизни.

Внимание, автоводители!

Ещё одна категория латвийцев, которые ощутят налоговые изменения, - автоводители.

В 2019 году изменятся также налоговые ставки на эксплуатацию транспортного средства. Они будут рассчитываться исходя из количества выброса углекислого газа.

Автомобилям с выбросом CO2 до 50 грамм на один километр будет применяться ставка 20 евро, с объёмом от 51 до 95 г/км - 48 евро. Владельцам автомобилей, выброс углекислого газа которых превышает 96 г/км, но меньше 115 г/км, придётся заплатить 69 евро.

Наибольшая ставка будет применена к автомобилям, выброс которых превышает 351 г/км - владельцам таких транспортных средств придется заплатить 1056 евро.

Пробки в Риге ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Изменения в сфере предпринимательства

Существенные изменения ожидаются также в сфере предпринимательства. С 1 января латвийцы смогут работать только в одном микропредприятии. Оборот микропредприятий в следующем году будет ограничен до 40 тысяч евро против 100 тысяч евро в этом году.