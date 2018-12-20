Как "Согласие" своих поддерживает
20 декабря 2018, 7:20
Рижане из своего кармана заплатили почти 2 миллиона евро за учреждение Riga.lv, содержащее муниципальный портал с таким же названием.
Всего там работают 15 человек, одна из которых - представитель "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, которая среди прочего пожертвовала партии почти 5000 евро. Что по поводу столь большого бюджета говорит сама Регина, смотрите во фрагменте новой серии передачи "Starp citu".
Всю новую серию передачи можешь посмотреть здесь.
"Starp citu" - ежедневная передача, которую подготавливает балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в сотрудничестве с порталом TVNET.