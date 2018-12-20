Чт, 20.12.2018
Старший сын взобрался в гору, но скатился до половины, второй - до две трети пути, третий - до три четверти. Может быть, четвертый взберется на вершину и получит готовое правительство. Филипп Раевский, политолог

Как "Согласие" своих поддерживает

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Рижане из своего кармана заплатили почти 2 миллиона евро за учреждение Riga.lv, содержащее муниципальный портал с таким же названием.

Всего там работают 15 человек, одна из которых - представитель "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, которая среди прочего пожертвовала партии почти 5000 евро. Что по поводу столь большого бюджета говорит сама Регина, смотрите во фрагменте новой серии передачи "Starp citu".

Всю новую серию передачи можешь посмотреть здесь.

"Starp citu" - ежедневная передача, которую подготавливает балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica в сотрудничестве с порталом TVNET. 

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