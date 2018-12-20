Как "Согласие" своих поддерживает

Всего там работают 15 человек, одна из которых - представитель "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева, которая среди прочего пожертвовала партии почти 5000 евро. Что по поводу столь большого бюджета говорит сама Регина, смотрите во фрагменте новой серии передачи "Starp citu".