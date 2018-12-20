Чт, 20.12.2018
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В среду пожары унесли три жизни
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Автомобиль Пожарно-спасательной службы

ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 12 пожаров, три человека в пожарах погибли, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Четыре пожара потушены в Риге, шесть - в краях, два - в других городах Латвии.

В среду в 14.43 в ГПСС поступил вызов на пожар в жилом доме в Илуксте. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горит одноэтажный жилой дом на площади 100 кв. м. В пожаре погибли два человека. В 17.30 пожар удалось ликвидировать.

В 18.42 был получен вызов в Резекне, где из окон жилого дома валил дым. На месте пожарные обнаружили, что в квартире одноэтажного жилого дома горят комната и бытовая утварь на площади 20 кв. м.

Из соседней квартиры еще до прибытия пожарных эвакуировались два человека. Один человек в пожаре погиб. Пожар был ликвидирован в 22.08.

В среду ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть - в Риге, четыре - в краях, пять - в других городах.

С начала года в Латвии зарегистрирован 8951 пожар, 286 человек в пожарах пострадали, 77 человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли.

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