В среду пожары унесли три жизни

Четыре пожара потушены в Риге, шесть - в краях, два - в других городах Латвии.

В среду в 14.43 в ГПСС поступил вызов на пожар в жилом доме в Илуксте. Прибыв на место, пожарные констатировали, что горит одноэтажный жилой дом на площади 100 кв. м. В пожаре погибли два человека. В 17.30 пожар удалось ликвидировать.

В 18.42 был получен вызов в Резекне, где из окон жилого дома валил дым. На месте пожарные обнаружили, что в квартире одноэтажного жилого дома горят комната и бытовая утварь на площади 20 кв. м.

Из соседней квартиры еще до прибытия пожарных эвакуировались два человека. Один человек в пожаре погиб. Пожар был ликвидирован в 22.08.

В среду ГПСС получила также 15 вызовов на спасательные работы: шесть - в Риге, четыре - в краях, пять - в других городах.