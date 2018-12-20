Путин ответил о "поваре Пригожине" и российских наемниках
В четверг, 20 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина к нему обратился журналист исследовательского издания "Новая газета" Илья Азар. Он спросил мнение президента об убийстве российских журналистов в ЦАР и связано ли оно с тем фактом, что они собирали информацию о частной военной компании наемников "Вагнер", которой руководит бизнесмен Евгений Пригожин, именуемый "поваром Путина".
Радио "Эхо Москвы" приводит вопросы журналиста и ответы Путина.
И.Азар: "В этом году в Центральноафриканской Республике погибли мои коллеги и друзья Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. (...) Что Вам известно об обстоятельствах их гибели и, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании "Вагнер"?
Во-вторых, что Вы думаете, насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК "Вагнер"?
И в целом, что Вы думаете о деятельности частных военных компаний. Складывается впечатление, что Вы как-то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, стоит этим гордиться, ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке и других странах?".
В.Путин: "Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет.
Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались (..).
Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона, все. Если есть какая-то…
Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к Вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек.
Если эта группа "Вагнер" что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. (...)
Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты".
Об убийства трех журналистов РФ в ЦАР президент России заявил, что хотя достоверных данных расследования пока нет, но виноваты в убийстве местные группировки, а также сами репортеры, которые поехали в Африку без соответствующих аккредитаций, пишет newsru.com.
Путин заявил, что убийства журналистов это всегда трагедия, но призвал журналистов не забывать о коллегах, которых расстреляли в Донбассе.
Глава России особо отметил, что убитые в ЦАР россияне въехали туда не как журналисты, а как туристы.