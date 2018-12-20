Путин ответил о "поваре Пригожине" и российских наемниках

Радио "Эхо Москвы" приводит вопросы журналиста и ответы Путина.

И.Азар: "В этом году в Центральноафриканской Республике погибли мои коллеги и друзья Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. (...) Что Вам известно об обстоятельствах их гибели и, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании "Вагнер"?

Во-вторых, что Вы думаете, насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК "Вагнер"?

И в целом, что Вы думаете о деятельности частных военных компаний. Складывается впечатление, что Вы как-то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, стоит этим гордиться, ведь они действуют в Сирии, на Донбассе, в Центральной Африке и других странах?".

В.Путин: "Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, находятся в разных званиях. Других поваров у меня нет.

Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались (..).

Теперь по поводу "Вагнера" и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона, все. Если есть какая-то…

Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность, но стоит только это сделать, думаю, что и к Вам придут с большим количеством петиций, требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек.

Если эта группа "Вагнер" что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. (...)

Если, повторяю еще раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты".

Об убийства трех журналистов РФ в ЦАР президент России заявил, что хотя достоверных данных расследования пока нет, но виноваты в убийстве местные группировки, а также сами репортеры, которые поехали в Африку без соответствующих аккредитаций, пишет newsru.com.

Путин заявил, что убийства журналистов это всегда трагедия, но призвал журналистов не забывать о коллегах, которых расстреляли в Донбассе.