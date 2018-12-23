Юлий Круминьш - о русских, латышах и финансировании "Согласия"

- Как вы думаете — есть ли разобщенность русских и латышей — или это не актуальная проблема?

- Ну нельзя так... 30 % русских из Латвии — у них дети рождаются, они здесь живут. Без сомнения, политики нас разделяют. Я не знаю, как их успокоить, как поступить, но это не хорошо, что у нас двухобщинное общество.

Мой близкий друг Янис Юрканс сейчас пытается что-то говорить - не знаю, удастся ли ему… Он в течение двадцати лет был у руля "Согласия". И он ко мне обращался, просил денег для "Согласия".

Я ему сказал: "Нет, мне не нравится программа "Согласия". Вы не признаете оккупацию, я не согласен с вашей позицией по языку… Если тебе самому нужно отремонтировать машину или квартиру я тебе дам, а партии не дам".