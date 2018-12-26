Ср, 26.12.2018
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На Сицилии, где проснулся вулкан Этна, произошло землетрясение

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Сейсмограф

ФОТО: AFP/SCANPIX

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.

К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна

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