На Сицилии, где проснулся вулкан Этна, произошло землетрясение
26 декабря 2018, 8:55
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на итальянском острове Сицилия. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился в 180 км к востоку от города Палермо.
К настоящему моменту информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
M4.9 #earthquake (#terremoto) strikes 15 km E of #Catania (#Italy) 12 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/zT89TcQYbF— EMSC (@LastQuake) 26 декабря 2018 г.
Напомним, 24 декабря на итальянском острове Сицилия началось извержение вулкана Этна.