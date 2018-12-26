В декабре значительно ухудшилось настроение населения: Виновато правительство!

Общий индекс настроения по сравнению с ноябрем уменьшился на три пункта. Руководитель проводившего опрос центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш в социальной сети Twitter, комментируя результаты, отметил, что настроение по-прежнему лучше, чем перед выборами в 13-й Сейм.

Настроение сильнее всего ухудшилось в таких вопросах, как оценка работы правительства и общая оценка развития ситуации.

С тем, что ситуация развивается в целом в правильном направлении, согласились 33% респондентов, а 49% считают, что направление неверное. Индекс оценки общей ситуации за месяц уменьшился на семь пунктов.