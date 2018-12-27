Ашераденс рассказал об очень интенсивных консультациях по созданию правительства

Сегодня ведутся очень интенсивные консультации партий о формировании правительства, сообщил агентству ЛETA политик из объединения партий "Новое Единство" Арвил Ашераденс.
С какими из так называемых правоцентристских партий ведутся консультации, он, правда, не сказал.
Пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев сообщил агентству ЛETA, что неформальные консультации между партиями ведутся в рамках подготовки к предстоящим после Нового года переговорам о формировании правительства.
Как сообщалось, представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.
Четыре партии - "Новое Единство", "Для развития/За!", Новая консервативная партия и национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - договорились составить ядро правящей коалиции. У этих партий в Сейме 50 голосов, и сейчас они ищут решения, чтобы получить более убедительное парламентское большинство.