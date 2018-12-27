Ашераденс рассказал об очень интенсивных консультациях по созданию правительства

С какими из так называемых правоцентристских партий ведутся консультации, он, правда, не сказал.

Пресс-секретарь "Нового Единства" Сандрис Сабаев сообщил агентству ЛETA, что неформальные консультации между партиями ведутся в рамках подготовки к предстоящим после Нового года переговорам о формировании правительства.

Как сообщалось, представители партий прогнозируют, что больше прогресса в переговорах о формировании правительства может появиться в начале января.