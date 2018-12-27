С должности смещен председатель Саулкрастской думы Гравитис

Депутаты Саулкрастской думы решили сегодня сместить с должности председателя думы Эрвина Гравитиса (ВЛ-ТБ/ДННЛ), подтвердила агентству ЛЕТА специалист думы по общественным отношениям Марика Грасмане.
Заместитель председателя думы Бруно Вейде (Латвийская "зеленая" партия) созвал в 18.20 внеочередное заседание Саулкрастской думы для избрания председателя. На эту должность предложена кандидатура Нормунда Лициса ("Единство").
Как сообщалось, отставку Гравитиса инициировали восемь депутатов Саулкрастской думы. Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения, и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.
Депутаты мотивируют свое требование недостаточным профессионализмом самоуправления, нехваткой энергии и позитивных амбиций, недостаточным качеством решений и подготовленных документов.
Важные решения не обсуждаются по существу либо рассматриваются в срочном порядке на внеочередных заседаниях.