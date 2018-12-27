С должности смещен председатель Саулкрастской думы Гравитис

Заместитель председателя думы Бруно Вейде (Латвийская "зеленая" партия) созвал в 18.20 внеочередное заседание Саулкрастской думы для избрания председателя. На эту должность предложена кандидатура Нормунда Лициса ("Единство").

Как сообщалось, отставку Гравитиса инициировали восемь депутатов Саулкрастской думы. Запрос подписали беспартийные депутаты, избранные по списку "Единства" - Лицис, Селга Осите, Лига Вайдере, Оксана Ванага, Сандра Озола-Озолиня, а также беспартийные депутаты Айва Апарьоде и Санта Анцане, избранные по списку нацобъединения, и Ален Хорстс из Союза "зеленых" и крестьян.