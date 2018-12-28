В самом жарком городе Австралии столбик термометра приблизился к отметке в +50 градусов

В нескольких городах были установлены новые температурные рекорды. Аварийные службы призвали людей избегать нахождения под прямыми солнечными лучами и объявили предупреждение о рисках пожаров.

В небольшом городке Марблбаре, который называет себя самым жарким городом Австралии, температура воздуха в четверг поднялась до 49,3 градусов по Цельсию, сообщает метеорологическая служба.

Сильная жара наблюдается и в других городах Австралии, где температура воздуха приблизилась к отметке в +40 градусов.

Государственная служба здравоохранения предупредила людей о плохом качестве воздуха, так как с жарой выросла концентрация озона.