Пт, 28.12.2018
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В самом жарком городе Австралии столбик термометра приблизился к отметке в +50 градусов

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ФОТО: AFP/SCANPIX

На этой неделе в Австралии наблюдается волна жары, местами температура воздуха превысила норму на 16 градусов по Цельсию.

В нескольких городах были установлены новые температурные рекорды. Аварийные службы призвали людей избегать нахождения под прямыми солнечными лучами и объявили предупреждение о рисках пожаров.

В небольшом городке Марблбаре, который называет себя самым жарким городом Австралии, температура воздуха в четверг поднялась до 49,3 градусов по Цельсию, сообщает метеорологическая служба.

Сильная жара наблюдается и в других городах Австралии, где температура воздуха приблизилась к отметке в +40 градусов.

Государственная служба здравоохранения предупредила людей о плохом качестве воздуха, так как с жарой выросла концентрация озона.

Жара в Австралии в это время года - обычное дело, однако из-за климатических изменений она стала экстремальнее.

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