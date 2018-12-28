Пт, 28.12.2018
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В декабре зарегистрировано почти 50 случаев заболевания гриппом

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В декабре в практиках семейных врачей зарегистрировано 49 клинических случаев заболевания гриппом, свидетельствуют данные мониторинга Центра контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

На прошедшей неделе зарегистрировано 13 таких случаев - почти вдвое меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 23 случая. Все эти случаи зарегистрированы в Риге, а неделей раньше - также в Юрмале, Лиепае и Валмиере.

Самая высокая интенсивность заболеваемости гриппом на минувшей неделе по-прежнему отмечена у детей до 14-летнего возраста.

На прошлой неделе получена также информация о 53 госпитализированных пациентах с подозрением на грипп. У 50 из них эти подозрения подтвердились. С начала мониторинга получена информация о 102 пациентах, госпитализированных с гриппом и о шести - с вызванной гриппом пневмонией.

ЦКПЗ отмечает, что интенсивность заболеваемости гриппом в Латвии пока сохраняется на низком уровне, в по сравнению с предыдущим сезоном она немного выше.

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