В декабре зарегистрировано почти 50 случаев заболевания гриппом

На прошедшей неделе зарегистрировано 13 таких случаев - почти вдвое меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зарегистрировано 23 случая. Все эти случаи зарегистрированы в Риге, а неделей раньше - также в Юрмале, Лиепае и Валмиере.

Самая высокая интенсивность заболеваемости гриппом на минувшей неделе по-прежнему отмечена у детей до 14-летнего возраста.

На прошлой неделе получена также информация о 53 госпитализированных пациентах с подозрением на грипп. У 50 из них эти подозрения подтвердились. С начала мониторинга получена информация о 102 пациентах, госпитализированных с гриппом и о шести - с вызванной гриппом пневмонией.