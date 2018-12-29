Стало известно, сколько потратят на новогодний концерт и салют на набережной

34 132 евро из этой суммы выделены на художественную программу, 126 526 евро - на новогодний фейерверк, охрану, контроль потока людей, присутствие бригад скорой помощи, уборку территории и т.д.

Мероприятия на набережной в новогоднюю ночь организует концертная организация "Ave Sol".

Праздничная программа с участием популярных исполнителей и диджеев начнется уже в девять часов вечера, а в полночь состоится красочный салют, который организует ООО "International Fireworks Design".

Напомним, праздничное световое шоу на столетие Латвии Saules mūžs в итоге обошлось в 370 000 евро, сообщило ЛТВ.

Ранее Рижская дума отмечала, что за световое шоу будет заплачено 285 000 евро, но для реализации проекта пришлось делать и другие мелкие закупки. 285 000 евро предназначались только на реализацию проекта, но 48 000 евро стоила разработка художественной концепции, еще 37 000 евро было выделено на музыку.

Из госбюджета на реализацию светового шоу выделено 200 000 евро, а финансирование Рижского самоуправления составило не 85 000, а 170 000 евро.