Афиша на выходные и Новый год: Чем заняться в праздники

В городе царит предновогоднее настроение. Самое время загадывать желания и ждать чудес. Но делать это не обязательно, сидя на диване. Вам подарят вдохновение прогулки по вечерним улицам, одетым в праздничную иллюминацию, походы на концерты и в Оперу, разнообразные шоу. А если подарки еще не купили - к вашим услугам ярмарки на городских площадях и в квартале Калнциема. И встречаемся в Новый год на набережной. Вместе ведь праздновать веселее!
Для всей семьи
Предновогодняя ярмарка
Квартал Калнциема приглашает на рождественскую ярмарку. Посетителей ждут праздничные товары ремесленников и особые угощения, а также творческие мастерские для детей, презентации детских книг и многое другое.
Когда: 30 декабря с 10:00 до 16:00
Где: ул. Калнциема, 35
Цена: вход бесплатный
Встреча Нового года на набережной
31 декабря на набережной 11 Ноября пройдет уже ставшее традицией празднование Нового года. Программа с участием музыкантов и диджеев начнется уже в 21 час, ровно в полночь всех ждет фейерверк, после чего концерт продолжится и продлится до 3 часов утра. С 22.00 будет выступать Феликс Кигелис с группой, в 23.00 начнется концертная программа "Нонстоп диско-вечеринка Старого года". В сопровождении инструментальной группы под управлением Кристапа Криевкалнса в концерте выступят Янис Стибелис, Атис Иевиньш, Роберт Гобзиньш, Нормунд Пауниньш и Аннемария Моисея.
Когда: в ночь с 31 декабря на 1 января
Где: набережная 11 Ноября
Цена: бесплатно
Зимние ночи в зоопарке
В Рижском зоопарке снова проходят ежегодные Зимние ночи, когда посетители могут наблюдать за животными до 21 часа (касса работает до 19 часов) и бродить по украшенным и празднично освещенным дорожкам. Входные билеты с 16:00 до 19:00 дешевле! 31 декабря зоопарк работает до 15 часов.
Когда: до 27 января
Где: Рижский зоопарк, проспект Межа, 1
Цена: 7 евро, со специальным купоном - 3 евро
Шоу "Праздник в хоровом дворце"
Государственный академический хор Latvija приглашает маленьких слушателей в концертный зал улицы Зиргу на познавательное музыкальное представление «Праздник в хоровом дворце», где они узнают: из кого состоит хор, что умеют певцы, зачем нужен дирижер и легко ли стать хористом. Представление дополнит песочная анимация художницы Гуны Микельсоне.
Когда: 29 декабря в 15:00 и 17:00
Где: ул. Калькю, 11а
Цена: 7 евро
Новогодняя елочка с Дедом Морозом и Тофиком
Сладкоежка и обжора, плут и весельчак, задира и хвастун, телевизионный любимец всех детей Тофик - наконец-то снова в Риге!!! Новогодние елочки с Дедом Морозом и Тофиком для детей не младше 4 лет. Сладкий подарок включен в цену билета.
Когда: 29 и 30 декабря в 12:00, 14:00 и 16:00
Где: дискоклуб "Фараон", ул. Лубанас, 113С
Цена: 5 - 15 евро
Кулинарный мастер-класс для детей
В квартале Спикери пройдет кулинарный мастер-класс для детей. Вместе с шеф-поваром студии Culinarium Марисом Правайнсом дети будут готовить необычную фаршированную котлету, слойку из пипаркукас со взбитыми сливками и теплый имбирный напиток. В стоимость участия включены все необходимые продукты и материалы. Требуется предварительная запись по электронной почте culinarium@inbox.lv или по тел. 26379408. Число мест ограничено. Занятия проходят билингвально.
Когда: 30 декабря с 11:00 до 16:00
Где: ул. Маскавас, 12 к. 1
Цена: 20 евро
Рождественский рынок в Старой Риге
В Вецриге работает традиционный рождественский рынок, который предлагает рижанам и гостям города многочисленные праздничные товары - угощения, сувениры, изделия ремесленников. По выходным всех посетителей базарчика ждут концерты и праздничные мероприятия.
Когда: до 5 января
Где: Домская площадь
Цена: вход бесплатный
Новогодняя сказка "Крокозябрино фиаско"
В программе детского праздника: новогодняя сказка-спектакль (30-35 мин.) для детей от 3 лет, хороводы, игры и развлечения с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, получение новогодних подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Детям до 7 лет вход в сопровождении родителей. Общая продолжительность: 1 час - 1 час. 20 мин.
Когда: 30 декабря 12:00 и 16:00
Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69
Цена: детскоий билет с подарком - 12 евро, билет для сопровождающего родителя - 8 евро (без подарка).
Фестиваль "Путь рождественских елок"
В этом году на фестивале представлены креативные вариации на тему елочек, созданные профессиональными художниками, ремесленниками и студентами Латвийской академии художеств. Пройти весь путь от одного объекта до другого в темное время суток поможет специальная карта, которая доступна в Туристических информационных центрах, а также на сайте фестиваля.
"Дюймовочка"
Увлекательные приключения крошечной девочки, родившейся из цветка. Маленькая Дюймовочка проходит огромный путь: она учится надеяться и дружить, мечтать и выбирать, слушать других и доверять самой себе. Впервые эта история была опубликована в Дании в 1835 году, во втором томе «Сказок, рассказанных для детей», - и с тех пор остается одним из любимейших сюжетов для художников и мультипликаторов, а главное - одной из любимых сказок у детей и взрослых.
Когда: 29 декабря в 12:00 и 15:00
Где: Рижский русский театр им. Михаила Чехова, ул. Калькю, 16
Цена: 7 - 17 евро
Бесплатные киносеансы для детей
Киносеансы для детей - это своеобразный подарок самым юным рижанам к Рождеству. Фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке, с синхронным переводом на латышский язык. Подавать заявки на сеансы можно по э-почте ksunsaida@inbox.lv.
Когда: до 6 января
Где: кинотеатр K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85
Цена: бесплатно
Культура и концерты
Концерты уходящего года в Опере
Красивым завершением года станут концерты в Опере. Сочинения Моцарта, Иоганна Штрауса и Йозефа Штрауса прозвучат в интерпретации хора ЛНО и оркестра под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша. Вы услышите популярные арии из опер и оперетт в исполнении блистательных солистов: Даны Брамане, Марлены Кейне, Инги Шлюбовски-Концевичи, Илоны Багеле, Раймонда Браманиса, Михаила Чульпаева, Рихарда Мачановскиса. Особым гостем станет солист оперы Кейптауна Тандо Зване.
Когда: 29 и 30 декабря
Где: в Латвийской национальной опере
Вечер песен Окуджавы
Первый квартирник Рижского русского театра на одноименной площадке посвящен творчеству Булата Окуджавы с вкраплениями стихов других русских поэтов XX века. Концерт пройходит в формате тихого вечера в дружеском кругу - с чаем из настоящего самовара; с песнями и стихами, которые волнуют, с искренними чувствами, благодаря которым мы становимся ближе друг другу.
Название вечера "Вот комната эта..." - строчка из стихотворения барда - как нельзя лучше подходит для того, чтобы предложить зрителям новый опыт в новом пространстве.
Когда: 29 декабря в 18.00
Где: Рижский русский театр, Экспериментальная сцена
Цена: 14 - 25 евро
Также в репертуаре РРТ 29 и 30 декабря - новый спектакль "Преступление или наказание" и детские музыкальные постановки "Дюймовочка" и "Снежная королева". Подробности здесь.
Комедия "Однажды в новогоднюю ночь"
В театральном клубе Austrumu Robeža пройдет показ комедии "Однажды в новогоднюю ночь" по пьесе Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского "С легким паром". Той самой, из которой родилась культовая кинокомедия "Ирония судьбы".
Когда: 29 декабря
Где: В театральном клубе Austrumu Robeža, ул. Вагнера, 8
Цена: 22 евро
Концерт оперетты
В новогоднем концерте прозвучат фрагменты популярных оперетт в исполнении Лауры Пурены, Анты Янковски, Ирмы Паваре, Эмила Кивлениекса, Андрея Крутого, Науриса Индзериса и других солистов и музыкантов.
Когда: 30 декабря
Где: во Дворце культуры "Зиемельблазма", ул. Зиемельблазмас, 36
Цена: 15-35 евро
Концерт Айнара Миелавса
В Доме музыки "Дайле" пройдут концерты одного из лучших латвийских мелодистов, музыканта Айнара Миелавса. Вместе с ним на сцену выйдут Матисс Чударс, Янис Рунгис, Янис Яуналкснис и Рейнис Озолиньш.
Когда: 29 и 30 декабря
Где: в Доме музыки "Дайле", ул. Кр.Барона, 31
Цена: 12-22 евро
Концерт в стиле "Голубого огонька"
Предновогодний концерт с музыкой 50-80-х годов 20-го века в исполнении поющих актеров. В концерте примут участие Дита Луриня, Мария Берзиня, Агнесе Цируле, Мартиньш Эглиенс, Мартиньш Бруверис и Юрис Хиршс.
Когда: 30 декабря
Где: во Дворце культуры VEF, ул. Ропажу, 2
Цена: 12-25 евро
Музыкально-поэтический вечер "Девушка в кафе"
Раймонд Паулс вновь представит программу "Девушка в кафе". Это музыкальные фантазии Раймонда Паулса на стихи рано ушедшей из жизни поэтессы Аустры Скуини (1909-1932). Именно Паулс предложил театру идею этого музыкально-литературного вечера. Песни на стихи Аустры Скуини исполняет Вероника Плотникова.
Когда: 2 января
Где: в Рижском русском театре имени Михаила Чехова
Цена: 10.50-25 евро
Спорт
Хоккей. КХЛ
Динамо Рига - Динамо Москва
Когда: 30 декабря в 17:00
Где: Арена Рига
Цена: 5 - 22 евро
Баскетбол. Объединённая Лига Латвии и Эстонии
БК Вентспилс - ВЭФ Рига
Когда: 29 декабря в 17:00
Где: Olimpiskais centrs Ventspils
Цена: 1 - 3 евро