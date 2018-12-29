Афиша на выходные и Новый год: Чем заняться в праздники

Когда: до 5 января

Где: Домская площадь

Цена: вход бесплатный

Новогодняя сказка "Крокозябрино фиаско"

В программе детского праздника: новогодняя сказка-спектакль (30-35 мин.) для детей от 3 лет, хороводы, игры и развлечения с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами, получение новогодних подарков от Деда Мороза и Снегурочки. Детям до 7 лет вход в сопровождении родителей. Общая продолжительность: 1 час - 1 час. 20 мин.

Когда: 30 декабря 12:00 и 16:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: детскоий билет с подарком - 12 евро, билет для сопровождающего родителя - 8 евро (без подарка).

Фестиваль "Путь рождественских елок"

В этом году на фестивале представлены креативные вариации на тему елочек, созданные профессиональными художниками, ремесленниками и студентами Латвийской академии художеств. Пройти весь путь от одного объекта до другого в темное время суток поможет специальная карта, которая доступна в Туристических информационных центрах, а также на сайте фестиваля.

"Дюймовочка"

Увлекательные приключения крошечной девочки, родившейся из цветка. Маленькая Дюймовочка проходит огромный путь: она учится надеяться и дружить, мечтать и выбирать, слушать других и доверять самой себе. Впервые эта история была опубликована в Дании в 1835 году, во втором томе «Сказок, рассказанных для детей», - и с тех пор остается одним из любимейших сюжетов для художников и мультипликаторов, а главное - одной из любимых сказок у детей и взрослых.

Когда: 29 декабря в 12:00 и 15:00

Где: Рижский русский театр им. Михаила Чехова, ул. Калькю, 16

Цена: 7 - 17 евро

Бесплатные киносеансы для детей

Киносеансы для детей - это своеобразный подарок самым юным рижанам к Рождеству. Фильмы будут демонстрироваться на оригинальном языке, с синхронным переводом на латышский язык. Подавать заявки на сеансы можно по э-почте ksunsaida@inbox.lv.

Когда: до 6 января

Где: кинотеатр K.Suns, ул. Элизабетес, 83/85

Цена: бесплатно

Культура и концерты

ФОТО: Пресс-фото/ Монта Тигере

Концерты уходящего года в Опере

Красивым завершением года станут концерты в Опере. Сочинения Моцарта, Иоганна Штрауса и Йозефа Штрауса прозвучат в интерпретации хора ЛНО и оркестра под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша. Вы услышите популярные арии из опер и оперетт в исполнении блистательных солистов: Даны Брамане, Марлены Кейне, Инги Шлюбовски-Концевичи, Илоны Багеле, Раймонда Браманиса, Михаила Чульпаева, Рихарда Мачановскиса. Особым гостем станет солист оперы Кейптауна Тандо Зване.

Когда: 29 и 30 декабря

Где: в Латвийской национальной опере

Вечер песен Окуджавы

Первый квартирник Рижского русского театра на одноименной площадке посвящен творчеству Булата Окуджавы с вкраплениями стихов других русских поэтов XX века. Концерт пройходит в формате тихого вечера в дружеском кругу - с чаем из настоящего самовара; с песнями и стихами, которые волнуют, с искренними чувствами, благодаря которым мы становимся ближе друг другу.