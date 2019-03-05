Винькеле: третья очередь внедрения системы э-здоровья приостановлена

Из-за многочисленных проблем приостановлено начало третей очереди внедрения системы электронного здравоохранения (СЭД), сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр здравоохранения Илзе Винькеле.
Она отметила, что проект СЭД в целом очень неудачный, но отказываться от него и создавать новую, не такую дорогую и более эффективную систему, нельзя, потому что необходимо выполнять обязательства по финансированию ЕС. СЭД не будет заменена, но ее максимально улучшат, сказала министр.
Для реализации третьей очереди предусмотрено 5 млн евро, но ее начало приостановлено, чтобы убедиться в том, что финансирование будет использовано по назначению. Для этого будет создан совет пользователей СЭД, в который войдут фармацевты, больницы, пациенты и семейные врачи.
Винькеле сообщила, что в проекте СЭД выявлено около 50 ошибок, для устранения которых финансирование не предусмотрено.
В настоящее время ведется анализ ошибок, чтобы определить, которые из них необходимо устранять в первую очередь и сколько для этого потребуется средств.