Винькеле: третья очередь внедрения системы э-здоровья приостановлена

Она отметила, что проект СЭД в целом очень неудачный, но отказываться от него и создавать новую, не такую дорогую и более эффективную систему, нельзя, потому что необходимо выполнять обязательства по финансированию ЕС. СЭД не будет заменена, но ее максимально улучшат, сказала министр.

Для реализации третьей очереди предусмотрено 5 млн евро, но ее начало приостановлено, чтобы убедиться в том, что финансирование будет использовано по назначению. Для этого будет создан совет пользователей СЭД, в который войдут фармацевты, больницы, пациенты и семейные врачи.

Винькеле сообщила, что в проекте СЭД выявлено около 50 ошибок, для устранения которых финансирование не предусмотрено.