Вт, 5.03.2019
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Винькеле: третья очередь внедрения системы э-здоровья приостановлена

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Илзе Винькеле

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Из-за многочисленных проблем приостановлено начало третей очереди внедрения системы электронного здравоохранения (СЭД), сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале LNT министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Она отметила, что проект СЭД в целом очень неудачный, но отказываться от него и создавать новую, не такую дорогую и более эффективную систему, нельзя, потому что необходимо выполнять обязательства по финансированию ЕС. СЭД не будет заменена, но ее максимально улучшат, сказала министр.

Для реализации третьей очереди предусмотрено 5 млн евро, но ее начало приостановлено, чтобы убедиться в том, что финансирование будет использовано по назначению. Для этого будет создан совет пользователей СЭД, в который войдут фармацевты, больницы, пациенты и семейные врачи.

Винькеле сообщила, что в проекте СЭД выявлено около 50 ошибок, для устранения которых финансирование не предусмотрено.

В настоящее время ведется анализ ошибок, чтобы определить, которые из них необходимо устранять в первую очередь и сколько для этого потребуется средств.

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