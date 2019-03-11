Вылечить катаракту всего за 25 минут

С помощью новейшей аппаратуры существенно снижается также воздействие ультразвука на роговицу и другие окружающие ее структуры глаза. Вследствие этого не происходит повреждение ткани. После лазерной операции не следует опасаться такого побочного явления, как дегенерация роговицы или других ее повреждений. Существенно, что с помощью лазера возможно точно измерить и определить местоположение имплантируемой линзы. Если во время операции не происходит точная центрация линзы, возникают так называемые гало-эффекты. То есть глаза становятся очень чувствительны к любому источнику света и возникают неприятные двоения.

ФОТО: Пресс-фото

Во время операции у вас в клинике всегда принимает участие анестезиолог. Почему?

Знаем, что в других клиниках анестезиолог принимает участие в глазных операциях сравнительно редко. Но у нас во время операции такого типа всегда рядом анестезиолог. Операция длится всего от 15 до 20 минут. При этом используется при этом локальная анестезия — специальный препарат в виде глазных капель. Но операция, особенно глазная, — это всегда стресс для любого человека. Иногда перед операцией у пациента по причине волнения может повыситься артериальное давление, поменяться ритм сердца. Присутствие анестезиолога устраняет такие риски и создает ощущение безопасности и комфорта как для врачей, так и для пациента.

Своим пациентам вы предлагаете лучшие в мире линзы?

Да, пациентам мы стараемся предложить самые современные линзы от лучших мировых производителей, которые могут улучшить зрение и пациентам, которые страдают от дальнозоркости, и тем, у кого наблюдается близорукость, не говоря уже о пациентах с простой катарактой. То есть за один этап мы способны устранить сразу две причины ухудшения зрения: ликвидировать катаракту и избавить пациента от очков. Мы предлагаем так называемые мультифокальные линзы премиум-класса, которые способны корректировать зрение как вдаль, так и для чтения. После имплантации таких хрусталиков пациенту уже не потребуется использовать очки в повседневном обиходе — ни для дали, не для чтения.

Мы можем помочь также пациентам, которые страдают от астигматизма. Астигматизмом называется неравномерность оптической силы роговицы. Вследствие этого часть роговицы преломляет свет как близорукий глаз, а часть – как дальнозоркий, доставляя пациенту проблемы и неудобства. Чтобы компенсировать эту разницу, были изобретены так называемы торические линзы, которые позволяют освободиться от проблем со зрением. Пока что в ближайших странах операции по удалению катаракты с использованием лазера и таких линз проводятся исключительно в нашей клинике.

ФОТО: Пресс-фото

Какие условия нужно соблюдать в послеоперационный период?

Операция совершенно безболезненна, и сразу после нее пациент может отправляться домой. Выписываются специальные глазные капли, защищающие пациента от воспаления, повышенного внутриглазного давления и синдрома сухого глаза. Длительность применения назначается индивидуально, но обычно оно длится не дольше 2 недель. Чтобы проверить состояние глаза после операции и проверить остроту зрения, к доктору нужно показаться на следующий день. Если все в порядке, тогда уже через 5 дней пациент может вернуться к рабочему ритму.

Что не разрешено после операции?

В течение 2 недель после операции глаза особенно следует избегать рисков инфекции и механической травмы. Например, попадания грязной воды в глаза, нельзя также использовать косметику для глаз. На улице желательно носить солнцезащитные очки. Других ограничений практически нет. Раньше считалось, что после операции нельзя сгибаться или поднимать тяжести. Но так как операцию проводим с помощью лазера, таких ограничений больше нет.

Возможно ли провести операцию сразу на два глаза в один день?

Для того, чтобы максимально обезопасить каждого пациента, мы в один операционный день проводим операцию только одного глаза. Второй глаз мы предлагаем оперировать, когда полностью успокоится и восстановится ранее прооперированный глаз. В случае если это пациент иногородний или медицинский турист, мы предлагаем оперировать второй глаз уже через два дня.