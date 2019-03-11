В Латвии больше не будет классов коррекции: трудные подростки пойдут в обычные школы

В этом учебном году программы педагогической коррекции реализуются только в 19 учебных заведениях. Год назад их было почти в 2 раза больше. С 1 сентября 2018 года учащихся на эти программы больше не принимают. Со следующего учебного года они будут ликвидированы полностью, сообщает программа "Личное дело" Русского вещания LTV7.

Рижская основная школа-интернат "Ластадия" находится не в самом благополучном районе - на улице Маскавас. Сюда попадают дети из многодетных, малообеспеченных и бедных семей, часто с непростым бэкграундом. Есть и те, кого отправляют в эту школу по решению суда или социальных служб.

Всего 154 человека. Ещё в прошлом году многие из них учились по программе педагогической коррекции. Таких классов было 8. В этом году остался только один.

Уже в этом году, директор школы-интерната Ластадия" была вынуждена детей "перемешать". Во-первых, в общеобразовательных классах был недобор детей. Во-вторых, со следующего года им все равно пришлось бы учиться всем вместе. Получился своего рода эксперимент. По словам директора школы-интерната Светланы Егоровой, результаты пока не очень. Признает проблему и социальный педагог школы, говорит, трудные подростки часто превращаются в неформальных лидеров и могут даже физически воздействовать на тех детей, кто не поддается их влиянию.

В Министерстве образования и науки говорят, что в программах педагогической коррекции больше нет необходимости – дети не должны быть изолированы, а должны вовремя получать поддержку.

С 2017 года в Латвии работает проект "Pumpurs". На него выделено 37 512 376 евро, 80% финансирования — деньги еврофондов. Представители проекта утверждают, что именно "трудные дети" их целевая аудитория.

В Рижской Вечерней 8-й школе им. Райниса проект "Pumpurs" хвалят. Школьники дополнительно занимаются у своих же учителей-предметников. А учителя получают прибавку к зарплате. Вот только не всем ученикам это интересно. Тех, у кого нет мотивации, насильно учиться не заставишь.

В самом проекте "Pumpurs" считают, что школе нужно привлекать дополнительных учителей. Где их взять с учетом нехватки педагогов по всей стране — вопрос организации со стороны самих школ. Им все равно придется многому научиться. Проекту Pumpurs "отмерена жизнь" до 2022 года. А что потом — неизвестно.

Министерство образования и науки утверждает, что будет искать дополнительные деньги для продолжения идеи "Pumpurs" и после завершения проекта. Уже в этом учебном году самоуправления получили на 5,5% больше средств на психологов, специальных педагогов. То есть, на так называемый поддерживающий персонал в школах.

С некоторой долей скепсиса на закрытие программ педагогической коррекции смотрит и директор единственного в Латвии центра социальной коррекции "Наукшени".

Исправительное учреждение находится на границе с Эстонией, сюда попадают несовершеннолетние правонарушители. Большинство из них — второгодники.