Насилие в больнице "Айнажи": восемь пострадавших и один преступник

Представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане рассказала агентству ЛЕТА, что бюро криминальной полиции этого управления расследует уголовный процесс по ст. 174 Уголовного закона - жестокое и насильственное обращение с несовершеннолетними.

Потерпевшими признаны восемь человек, в том числе четверо подлежащих особой защите. К одному лицу применен статус лица, против которого начат уголовный процесс. Более подробных сведений полиция не предоставляет, в том числе и о том, являлось ли работником больницы лицо, против которого начат уголовный процесс.

В Уголовно-процессуальном законе говорится, что особой защите подлежат несовершеннолетние или люди с нарушениями здоровья. Такой же статус имеют и потерпевшие от насильственного преступления, совершенного родственником, преступления, результатом которого могут стать тяжкие телесные или психические нарушения, особо уязвимые лица и др.

Более подробных комментариев Госполиция пока не дает. Неизвестно также, кто является четырьмя пострадавшими с особой защитой, и работало ли лицо, против которого начат уголовный процесс, в больнице в момент совершения преступления.

Уголовный процесс был начат в начале 2018 года.

Ранее омбудсмен и Инспекция здоровья констатировали в этой больнице нарушения. Они были связаны с, возможно, несоответствующими действиями лечебного персонала в связи с фиксацией пациентов.

Директор инспекции Индра Дрейка ранее на пресс-конференции пояснила, что эти нарушения могут быть связаны с нехваткой врачей и медицинского персонала. В свою очередь омбудсмен Янсонс сказал, что детей пристегивали и фиксировали даже на несколько дней и недель. Во время проверки дети свидетельствовали о пережитом физическом и эмоциональном насилии. Янсонс отметил, что, по словам детей, за непослушание их наказывали прививками и пристегиванием к кровати. Правозащитник выслушал и ряд других нарушений.