Лопнувшая в Akropole труба затопила помещения магазина

В недавно сданном в эксплуатацию торговом центре Akropole в ночь на среду, 13 марта, лопнула труба, в результате чего затопленными оказались помещения одного из арендаторов, сообщает агентство ЛЕТА.
"Сейчас активно устанавливается, какими могут быть нанесенные повреждения, ведется работа над тем, чтобы по возможности быстрее их устранить," - заявила представитель торгового центра Лига Анджане.
Она также указала, что размер убытков пострадавшего арендатора - первого в Балтии мультибрендового магазина Van Graaf - еще неизвестен.
Видео анонимного свидетеля:
Напомним, новый торгово-развлекательный центр Akropole откроет свои двери для посетителей 4 апреля.
Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе.