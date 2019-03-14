Чт, 14.03.2019
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Лопнувшая в Akropole труба затопила помещения магазина

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ФОТО: Maija Zara/LETA

В недавно сданном в эксплуатацию торговом центре Akropole в ночь на среду, 13 марта, лопнула труба, в результате чего затопленными оказались помещения одного из арендаторов, сообщает агентство ЛЕТА.

"Сейчас активно устанавливается, какими могут быть нанесенные повреждения, ведется работа над тем, чтобы по возможности быстрее их устранить," - заявила представитель торгового центра Лига Анджане.

Она также указала, что размер убытков пострадавшего арендатора - первого в Балтии мультибрендового магазина Van Graaf - еще неизвестен.

Видео анонимного свидетеля:

Напомним, новый торгово-развлекательный центр Akropole откроет свои двери для посетителей 4 апреля.

Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе.

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