Лопнувшая в Akropole труба затопила помещения магазина

"Сейчас активно устанавливается, какими могут быть нанесенные повреждения, ведется работа над тем, чтобы по возможности быстрее их устранить," - заявила представитель торгового центра Лига Анджане.

Она также указала, что размер убытков пострадавшего арендатора - первого в Балтии мультибрендового магазина Van Graaf - еще неизвестен.

Среди почти 170 арендаторов – как магазины модных и бытовых товаров, в которых представлены не только уже популярные в Латвии, но и новые бренды, так и поставщики различных услуг, рестораны и кафе.