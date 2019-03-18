Мои впечатления от посещения королей макарон Литвы: готовясь к выходу на рынок ресторанов Латвии

Готов удивить жителей Латвии

Знаю, что не только рижане, но многие жители Латвии с большим нетерпением ждут открытия торгового центра Akropole (Акрополь). Одной из причин этого является выход на латвийский рынок новых и еще не изведанных нашими гурманами ресторанов. Еще до открытия рижского ресторана Paslēptās receptes (Скрытые рецепты) стало ясно, что литовский ресторан заявил о себе как о серьезном игроке среди демократичного сегмента ресторанов. Пусть вас не смущает упоминание слова демократия: литовский опыт и достижения на внутреннем рынке позволяют верить, что первый в Латвии ресторан Paslēptās receptes, определенно, не будет единственным. Наш рынок готов принять нового игрока, чьи высокие стандарты качества бросают вызов стандартам местного рынка и позволяют поверить, что хорошая еда не нуждается в рекламе. Она говорит сама за себя.

ФОТО: Пресс-фото

Чтобы увидеть, попробовать и понять причины истории успеха ресторана Paslēptās receptes, я отправилась в Литву навестить владельцев сети ресторанов и заглянуть за кулисы самого ресторана. Как создается блюдо, не только вкусное, но также доступное и подходящее каждому? Андрюс Баканас, руководитель сети ресторанов по маркетингу, согласился поделиться со мной своим опытом.

Каунасский ресторан Paslēptās receptes приятно удивил интерьером: свежие и легкие цвета, много света, скандинавское настроение и большое количество зеленых растений. Такая среда вдохновляет, радует глаз и позволяет разуму сосредоточиться на главном, на свежеприготовленной пище.

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

ФОТО: Пресс-фото

Конечно, мой первый вопрос об интересном названии, какие они, эти самые скрытые рецепты? И знает ли Андрюс секрет этих рецептов? Оказывается, рассказ связан с историей, а точнее с историей макарон. Родиной этого популярного блюда обычно считается Италия, но ходят легенды, что первые макароны была приготовлены в Китае более 700 лет тому назад. Китайцы осознавали важность своего открытия и тщательно его скрывали. Знаменитый путешественник Марко Поло привез рецепт в Европу через много – много лет.

ФОТО: Пресс-фото

Мой опыт: как готовятся свежие макароны?

Литовцы полны решимости разрушить мифы о том, что блюда из макарон являются чем-то второсортным, недостойным слова ресторан. Как раз наоборот, свежеприготовленная паста – это отличная основа для качественной еды. Питаясь как вне дома, так и готовя еду для семьи на своей кухне. Как готовятся свежие макароны? Никакой это не секрет! У посетителей рижских ресторанов, точно также как у литовских, будет возможность наблюдать за процессом производства макарон. Находясь в Каунасе, у меня была возможность понаблюдать, как готовятся разные виды макарон.

ФОТО: Линда Теллгрена