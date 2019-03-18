Мои впечатления от посещения королей макарон Литвы: готовясь к выходу на рынок ресторанов Латвии

Популярность итальянской кухни и, особенно, макарон во всем мире является своего рода феноменом – её полюбили гурманы, живущие далеко за пределами Италии и даже Европы. Для меня, чьей страстью является качественная еда, всегда является актуальным вопрос: где найти лучшие предложения и насладиться едой на мой вкус, к тому же с отличным качеством и вкусом?
Готов удивить жителей Латвии
Знаю, что не только рижане, но многие жители Латвии с большим нетерпением ждут открытия торгового центра Akropole (Акрополь). Одной из причин этого является выход на латвийский рынок новых и еще не изведанных нашими гурманами ресторанов. Еще до открытия рижского ресторана Paslēptās receptes (Скрытые рецепты) стало ясно, что литовский ресторан заявил о себе как о серьезном игроке среди демократичного сегмента ресторанов. Пусть вас не смущает упоминание слова демократия: литовский опыт и достижения на внутреннем рынке позволяют верить, что первый в Латвии ресторан Paslēptās receptes, определенно, не будет единственным. Наш рынок готов принять нового игрока, чьи высокие стандарты качества бросают вызов стандартам местного рынка и позволяют поверить, что хорошая еда не нуждается в рекламе. Она говорит сама за себя.
Чтобы увидеть, попробовать и понять причины истории успеха ресторана Paslēptās receptes, я отправилась в Литву навестить владельцев сети ресторанов и заглянуть за кулисы самого ресторана. Как создается блюдо, не только вкусное, но также доступное и подходящее каждому? Андрюс Баканас, руководитель сети ресторанов по маркетингу, согласился поделиться со мной своим опытом.
Каунасский ресторан Paslēptās receptes приятно удивил интерьером: свежие и легкие цвета, много света, скандинавское настроение и большое количество зеленых растений. Такая среда вдохновляет, радует глаз и позволяет разуму сосредоточиться на главном, на свежеприготовленной пище.
Конечно, мой первый вопрос об интересном названии, какие они, эти самые скрытые рецепты? И знает ли Андрюс секрет этих рецептов? Оказывается, рассказ связан с историей, а точнее с историей макарон. Родиной этого популярного блюда обычно считается Италия, но ходят легенды, что первые макароны была приготовлены в Китае более 700 лет тому назад. Китайцы осознавали важность своего открытия и тщательно его скрывали. Знаменитый путешественник Марко Поло привез рецепт в Европу через много – много лет.
Мой опыт: как готовятся свежие макароны?
Литовцы полны решимости разрушить мифы о том, что блюда из макарон являются чем-то второсортным, недостойным слова ресторан. Как раз наоборот, свежеприготовленная паста – это отличная основа для качественной еды. Питаясь как вне дома, так и готовя еду для семьи на своей кухне. Как готовятся свежие макароны? Никакой это не секрет! У посетителей рижских ресторанов, точно также как у литовских, будет возможность наблюдать за процессом производства макарон. Находясь в Каунасе, у меня была возможность понаблюдать, как готовятся разные виды макарон.
За стеклом находится устройство, в котором через бронзовый диск появляются на свет макароны семи разных видов (casarecce, spageti quadri, tagliatelle, campanelle, maccheroni rigati, radiatori и tripolline). Каждое утро в машину засыпается мука и очень постепенно добавляется вода. Мучная масса кажется слишком сухой, но такой она и должна быть - только особая мука твердых сортов пшеницы и чистая вода. Именно так готовят макароны в Италии. Процесс завораживает. Сначала устанавливаются бронзовые диски (свой для каждого вида макарон), появляется первая тестовая мини-партия, которую необходимо проверить сразу во время производства, чтобы убедиться, что макароны одинаковой формы и консистенции. Ежедневно производится много килограмм макарон, и у посетителя есть выбор: насладиться едой на месте или взять свежие макароны с собой для приготовления дома. Если выберете второй вариант, получите красиво закованную упаковку с макаронами выбранного вами вида и точной инструкцией по приготовлению. Потому что случайности нет места в процессе приготовления пищи! Именно поэтому эта часть ресторана автоматизирована - специальное устройство с таймером погружает макароны в воду и через определенное время поднимает наверх. Вы спросите, к чему такая щепетильность в таком, казалось бы, простом процессе? Ведь даже ребенок может сварить макароны! Не совсем так. После приготовления макароны должны быть "al dente", под этим термином подразумевается такая степень готовности, при которой макароны не переварены в непонятную кашеобразную массу, а достаточно крепкие и с ощущаемой структурой.
Прежде чем начнем говорить о меню и моих кулинарных впечатлениях, хочу также рассказать, насколько важен выбор подлинных ингредиентов, чтобы еда, которой вы наслаждаетесь в ресторане, была бы на вкус такой, как если бы её приготовила итальянская бабушка. Первое условие: мука из твердых сортов пшеницы из Италии. Помидоры - только и единственно San Marzano D.O.P., яйца кур, содержащихся на воле, твердый сыр – Parmigiano - Reggiano, свежевыжатое конопляное масло, качественное оливковое масло. Все соусы, майонезы и супы изготавливаются на месте.
Особое качество блюд в Paslēptās receptes
О том, что скрупулезное внимание к каждому этапу процесса приготовления блюд оправдывается с лихвой, я убеждаюсь, попробовав еду в Paslēptās receptes. Меню обширное, но понятно структурированное - просто выберите вид макарон и соус. Предлагаются три разных цвета: зеленые макароны готовятся со свежим соусом песто из фисташек и базилика, красные - с превосходными итальянскими помидорами, а белые - с соусами на основе сливок. Рекомендую попробовать белую пасту с куриным мясом, грибами и соусом из сыра маскарпоне (5.90 евро), красную пасту с говядиной, овощами и острым томатным соусом (8.30 евро) или зеленую пасту с креветками, цуккини, сушеными помидорами и фисташковым соусом песто (9.80 евро).
Во время дегустации блюд я спросила, как достигается гармоничное сочетание соусов со свежими макаронами, как с точки зрения вкуса, так и структуры. Ответ про вкус однозначен - все рецепты подобраны самостоятельно и отполированы до мелочей. Структуру обеспечивает особая неровная поверхностью бронзовой шайбы в машине для изготовления макарон - в процессе производства макароны получают специальные бороздки, позволяющие соусу лучше цепляться за макароны.
Критически важным является каждый элемент процесса изготовления макарон – объем воды, добавление соли и продолжительность приготовления. Затем следует приготовление блюд, которое происходит в индукционных wok сковородах последнего поколения. Нагретая до 400 градусов поверхность гарантирует, что, используя немного предусмотренного для жарки арахисового масла, пища сохранит в себе все ценные питательные вещества, а овощи останутся приятно хрустящими. Поскольку каждая порция готовится только после получения заказа, такая технология также гарантирует быстрый результат, что особенно важно в обеденное время, когда даже одна минута драгоценного времени стоит на вес золота. Наблюдать за работой расторопных поваров в самое горячее время дня неимоверно интересно: буквально в течение нескольких минут готовится ароматная и привлекательная глазу еда, основываясь на пожеланиях и потребностях каждого гостя.
Готовы даже к самому капризному клиенту
Подаваемые в ресторане порции щедры и удовлетворят даже самых голодных гостей. К тому же, меню не ограничивается одними макаронами. Зная, как сильно жителям Латвии полюбился вкус Азиатский кухни, почти без сомнения могу заявить, что раздел меню "Wok Noodle" сразу же станет популярным у наших гурманов. В этом случае клиент также является хозяином положения, комбинируя содержимое своей тарелки, и выбирая лапшу (пшеничную, цельнозерновую или гречневую, 1.60 – 2.20 евро), мясо или морепродукты (курица, индейка, говядина, креветки или лосось, 1.80 – 4.60 евро) и один из восьми соусов, например, терияки, кокосовый с желтым карри, кисло-сладкий с острым перцем.
В меню вы найдете и несколько видов супов (например, суп из кокосового молока и карри за 3,20 евро, томатный крем-суп с сухариками и сыром Буффало Моцарелла), а также закуски, такие как тартар из лосося и карпаччо из трех видов свёкл. Особое место в широком спектре блюд отведено разноцветным и полезным салатам. Можете выбрать что полегче, например, салат Цезарь с жареной куриной грудкой wok (5.50 евро), Ниццкий салат из тунца с перепелиными яйцами и черными оливками (5.90 евро). Если вы хотите выбрать что-то более сытное, рекомендую попробовать теплый салат с курицей или говядиной, креветками или овощами. В общей сумме можно выбрать салат на свой вкус из примерно 20 видов салатов, к тому же, большинство из них приготовлены на wok сковородах.
Также не обделены вниманием вегетарианцы, веганы и приверженцы здорового образа жизни. Специальный раздел меню посвящен тем, кто ищет новые вкусы и сочетания продуктов - жареный сыр бри, батат со свеклой и авокадо, жареный сыр фета с тройной свеклой и кедровыми орешками.
Те, кто считает, что трапеза не будет полной без грешного десерта, не будут разочарованы, ведь в Paslēptās receptes можно выбрать из пяти разных десертов! Все сладкие блюда свежие и приготовлены на месте. Я особенно рекомендую банановую panna cotta (3.00 евро) и фисташковый tiramisu (4.00 евро).
Гостеприимно и демократично
О том, что ресторан привлекает очень разных людей, свидетельствует факт, что здесь всегда и независимо от времени суток царит оживление. Утром, приковывая внимание к экранам компьютеров, потягивают кофе или выбирают здоровые коктейли люди со свободным рабочим графиком, в обед приходят семьи с детьми (кстати, у детей есть свое специальное предложение) и пожилые люди. В свою очередь, после обеда здесь можно встретить студентов и школьников. По вечерам в рабочие дни и на выходных приходят компании, чтобы подкрепиться и отдохнуть от ежедневного быстрого ритма, а также чтобы отметить особую дату.
На мой взгляд, история успеха Paslēptās receptes в Литве, свидетельствует о том, что мы, как клиенты ресторанов, можем распознать и ценить качество. Всегда и без исключения. То, что подразумевается под бескомпромиссным подходом к процессу приготовления еды и установлением высокой планки качества, находит отражение на нашей тарелке. Я убеждена, что гурман Латвии также готов насладиться отличной едой в Paslēptās receptes. И первый ресторан в торговом центре Akropole планируется открыть уже совсем скоро.
Линда Теллгрена