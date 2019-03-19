Вт, 19.03.2019
С Brexit как с гостем на вечеринке, который отливает посереди комнаты из-за того, что никто с ним не разговаривает, а потом жалуется на дурной запах. Мэтт Эбботт, популярный в Великобритании кабаретист

Мнение: Банков в Латвии слишком много для такого рынка

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Петерс Путниньш

ФОТО: Lita Krone / LETA

Количество банков для внутреннего рынка Латвии слишком велико, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.

"Это уже общепризнанный факт", - отметил руководитель КРФК.

В то же время, как сказал Путниньш, он не может оценивать, какое количество банков должно быть на латвийском рынке, потому что ни один банк не работает только с местной клиентурой.

"Понятно, что в том классическом понимании, в каком работают крупные скандинавские банки, все работать не смогут. Это означает, что придется искать так называемые ниши", - сказал он.

Руководитель КРФК также отметил, что банки, которые ранее обслуживали иностранных клиентов, в основном относительно небольшие, поэтому нишевые продукты могут стать для них единственным путем.

По словам Путниньша, то, какие банки покинут рынок, а какие останутся, зависит от акционеров конкретного банка.

"Это все-таки свободный рынок. Это бизнес, и все в руках акционеров банков", - сказал он.

На вопрос о том, ожидаются ли уже в этом году какие-то изменения в банковском секторе, Путниньш ответил, что таких прогнозов дать не может.

"Все может быть. Невозможно дать такой прогноз. Если бы мы это знали, было бы гораздо проще действовать", - сказал руководитель КРФК.

В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ