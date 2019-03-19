Мнение: Банков в Латвии слишком много для такого рынка

Количество банков для внутреннего рынка Латвии слишком велико, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш.
"Это уже общепризнанный факт", - отметил руководитель КРФК.
В то же время, как сказал Путниньш, он не может оценивать, какое количество банков должно быть на латвийском рынке, потому что ни один банк не работает только с местной клиентурой.
"Понятно, что в том классическом понимании, в каком работают крупные скандинавские банки, все работать не смогут. Это означает, что придется искать так называемые ниши", - сказал он.
Руководитель КРФК также отметил, что банки, которые ранее обслуживали иностранных клиентов, в основном относительно небольшие, поэтому нишевые продукты могут стать для них единственным путем.
По словам Путниньша, то, какие банки покинут рынок, а какие останутся, зависит от акционеров конкретного банка.
"Это все-таки свободный рынок. Это бизнес, и все в руках акционеров банков", - сказал он.
На вопрос о том, ожидаются ли уже в этом году какие-то изменения в банковском секторе, Путниньш ответил, что таких прогнозов дать не может.
"Все может быть. Невозможно дать такой прогноз. Если бы мы это знали, было бы гораздо проще действовать", - сказал руководитель КРФК.
В настоящее время в Латвии работают 20 банков, в том числе шесть филиалов иностранных банков.