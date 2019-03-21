СГБ: использование студии LTV для нужд Russia Today создает риск для безопасности

Использование студии Латвийского телевидения (LTV) для нужд российского телеканала "Russia Today" недопустимо и создает риск для безопасности латвийского информационного пространства, считает Служба государственной безопасности (СГБ).
В СГБ агентству ЛЕТА сообщили, что учреждение информировано об этом случае и занимается выяснением обстоятельств. С точки зрения СГБ, практика, когда финансируемое государством общественное СМИ поддерживает российский пропагандистский телеканал, недопустима и связана с рисками для информационного пространства Латвии.
Сотрудничество латвийского общественного телевидения с российским пропагандистским СМИ может негативно повлиять как на репутацию LTV, так и на репутацию всей Латвии в международной среде, считает СГБ.
На прошлой неделе из студии LTV передавалось интервью российскому телеканалу "Russia Today". На фейсбуке представители LTV заявили, что считают такую практику недопустимой и неоправданной, и ни руководство LTV, ни руководство новостной службы LTV об этом не были информированы. Руководство потребовало объяснений у ответственного работника и усилит контрольные меры.