Чт, 21.03.2019
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СГБ: использование студии LTV для нужд Russia Today создает риск для безопасности

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ФОТО: Pixabay

Использование студии Латвийского телевидения (LTV) для нужд российского телеканала "Russia Today" недопустимо и создает риск для безопасности латвийского информационного пространства, считает Служба государственной безопасности (СГБ).

В СГБ агентству ЛЕТА сообщили, что учреждение информировано об этом случае и занимается выяснением обстоятельств. С точки зрения СГБ, практика, когда финансируемое государством общественное СМИ поддерживает российский пропагандистский телеканал, недопустима и связана с рисками для информационного пространства Латвии.

Сотрудничество латвийского общественного телевидения с российским пропагандистским СМИ может негативно повлиять как на репутацию LTV, так и на репутацию всей Латвии в международной среде, считает СГБ.

На прошлой неделе из студии LTV передавалось интервью российскому телеканалу "Russia Today". На фейсбуке представители LTV заявили, что считают такую практику недопустимой и неоправданной, и ни руководство LTV, ни руководство новостной службы LTV об этом не были информированы. Руководство потребовало объяснений у ответственного работника и усилит контрольные меры.

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