Cвалка прямо во дворе: пойман сотрудник строительной фирмы, авто конфисковано

Видео: В Вецмилгрависе пойман мужчина, незаконно выбрасывающий мусор

Стражи порядка остановили транспортное средство, подошли к ним и попросили объяснить произошедшее. Один из них заявил, что друг попросил его вывести мусор. Для этого мужчина взял с собой несовершеннолетнего крестника. Мужчина пояснил, что не знал о правилах обслуживания отходов.

Проверка данных транспортного средства показала, что оно принадлежит предприятию, которое занимается строительством, ремонтными работами и вывозом отходов.

Поэтому слова мужчины, работающего на этом предприятии, что он не знал о правилах, доверия не вызвали. Мужчина загрузил строительный мусор обратно в микроавтобус, после чего отправился в дежурную часть.

Составлен протокол административного нарушения, микроавтобус конфискован.