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Cвалка прямо во дворе: пойман сотрудник строительной фирмы, авто конфисковано
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ФОТО: Rīgas Pašvaldības policija

19 марта в 13:57 муниципальная полиция Риги, патрулируя в Вецмилгрависе, заметили грузовой микроавтобус у мусорных контейнеров. Два человека выгружали из них строительный мусор и складывали в кучу рядом с другими отходами.

Видео: В Вецмилгрависе пойман мужчина, незаконно выбрасывающий мусор

Стражи порядка остановили транспортное средство, подошли к ним и попросили объяснить произошедшее. Один из них заявил, что друг попросил его вывести мусор. Для этого мужчина взял с собой несовершеннолетнего крестника. Мужчина пояснил, что не знал о правилах обслуживания отходов.

Проверка данных транспортного средства показала, что оно принадлежит предприятию, которое занимается строительством, ремонтными работами и вывозом отходов.

Поэтому слова мужчины, работающего на этом предприятии, что он не знал о правилах, доверия не вызвали. Мужчина загрузил строительный мусор обратно в микроавтобус, после чего отправился в дежурную часть.

Составлен протокол административного нарушения, микроавтобус конфискован.

Также начато административное делопроизводство против владельца бусика - юридического лица. Во время рассмотрения дела выяснится, было ли предприятие причастно к нарушению. Законом предусмотрено, что за нарушение правил обслуживания отходов физическое лицо наказывается штрафом от 70 до 1000 евро, а юридическое лицо - от 280 до 2100 евро. Дополнительно применяется конфискация транспортного средства, используемого во время нарушения.

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