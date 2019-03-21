Министерство охраны среды дало Ушакову последний шанс

Предполагаемые нарушения выявлены в ходе юридической проверки о деятельности Рижской думы. Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце по поводу возможных нарушений потребовал от Ушакова письменных разъяснений.

Представители Министерства охраны среды изучили протоколы заседаний Рижской думы, ее комитетов по финансовым и административным делам и по делам сообщения и транспорта за период с концы весны 2017 года, а также решения держателя долей капитала Rīgas satiksme (RS), решения думы в отношении RS и документы самого предприятия.

В ходе изучения документов министерство установило, что Ушаков как представитель держателя долей капитала RS не обеспечил увеличение основного капитала предприятия так, как постановила Рижская дума. Таким образом, возможно, был нарушен закон об управлении долями капитала публичного лица или общества капитала. RS полученные от самоуправления средства для финансового вложения включило в доходы, не покрыв убытки. Министерство охраны среды считает, что таким образом незаконно могло быть уменьшено муниципальное имущество. Ушаков предположительно нарушил данный закон, так как не внес соответствующие изменения в устав RS , заявили представители министерства.

Также в Министерстве охраны среды отмечают, что мэр Риги, возможно, допустил нарушения при утверждении ревизора RS, в порядке созыва собрания участников предприятия, до принятия решений не выяснял мнения ответственных думских структурных подразделений, а также не подал министерству по его запросу ряд документов, которые касаются его компетенции как председателя думы.

Министерство также выявило возможные нарушения в других, не связанных с RS решениях, а именно, председатель думы, вероятно, не соблюдал принципы хорошего управления и ряд норм закона "О самоуправлениях" при организации работы Рижской думы.

Например, в повестку дня внеочередных заседаний включалось большое количество вопросов (вплоть до 140 на одном заседании), заседания созывались поздно вечером или даже в ночное время, а в отдельные месяцы не проводилось ни одного очередного заседания думы. Таким образом, депутатам думы не была предоставлена возможность своевременно ознакомиться с вопросами, включенными в повестку дня заседаний, деятельность председателя думы не была направлена на то, чтобы в заседаниях участвовало как можно больше депутатов, чтобы обеспечить принятие продуманных решений в интересах всех рижан.

Также Министерство охраны среды констатировало другие нарушения, например, в регистрации многодетных семей, соблюдении правил о раздельном сборе мусора в столице.