"Это галочки в дневнике уходящего президента", или Зачем Вейонису инициатива о детях неграждан

По мнению экспертов, Вейонис лишь "ставит галочки в своем дневнике уходящего президента".

"По сути эта тема себя исчерпала и мы говорим о политическом жесте", - высказался политолог Филипп Раевский, комментируя подачу инициативы Вейониса в Сейм об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.

Политолог считает, что инициатива президента - это искусственное расшатывание вопроса, который в реальности ни на что не влияет, так как касается лишь 0,02% случаев. Фактически уже сейчас при рождении ребенок получает гражданство Латвии, если родители этого хотят и подтверждают, заполняя форму.

"Даже если родители и не отмечают, что хотят гражданство, у ребенка есть право стать гражданином, когда он отправляется получать паспорт", - подчеркнул Раевский.

Раевский говорит, что, поступая таким образом, президент выполняет обещание перед политическими силами, которые его поддержали.

"Позволю себе прогнозировать - уходящий президент, в своем дневнике президентской карьеры ставит галочки: одна - открытие мешков ЧК, вторая - переход на образование на латышском языке, третья - инициатива о детях неграждан", - высказался политолог.

"Своеобразная деятельность накануне конца срока в должности президента, понимая, что на второй срок его не изберут", - так предложение Вейониса прокомментировала политолог Илга Крейтусе.

По ее мнению, этот шаг свидетельствует о политической незрелости.

"Для либеральных партий выступить "против" сложно, а консервативные не могут проголосовать "за". В этой политической ситуации, когда так тяжело далось создание коалиции, это не продуманный поступок. Он вряд ли решит проблему, суть которой понимание между людьми".

Отметим, схожее предложение было подано и в 12-й Сейм, но не было одобрено.

Вейонис уже и ранее заявлял, что подаст инициативу повторно, в надежде, что новый парламент посчитает по-иному.

"Продолжать то, что в государстве есть такой институт неграждан, неправильно, и в какой-то момент на этом надо поставить точку.

Дети, которые рождаются в Латвии, должны становиться гражданами Латвии.

Если родители все же желают отказаться от гражданства Латвии, то пусть пишут заявление и выбирают то государство, гражданство которого они действительно хотят", - в прошлом году сказал президент.

Концептуально инициативу Вейониса поддерживает "Новое Единство", в свою очередь "Для развития/За!" обещают твердую поддержку.

Тем временем, Национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ будет голосовать против инициативы президента, а Союз "зеленых" и крестьян еще только обсудит свою позицию.

Председатель фракции партии "Согласие" в Сейме Янис Урбанович ранее заявил, что не будет комментировать этот вопрос, пока инициатива не внесена в парламент.

Свою поддержку Вейонису выразил и верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Принять такой порядок призвала и Комиссия Европейского Совета против расизма и нетерпимости. В своем докладе среди приоритетов она упомянула автоматическое предоставление гражданства детям неграждан.