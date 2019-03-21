"Это галочки в дневнике уходящего президента", или Зачем Вейонису инициатива о детях неграждан

Президент Раймонд Вейонис снова подал в Сейм инициативу об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан. По мнению опрошенных TVNET политологов, это лишь политически непродуманный жест, который может дестабилизировать правящую коалицию, но по сути ничего не меняет.
По мнению экспертов, Вейонис лишь "ставит галочки в своем дневнике уходящего президента".
"По сути эта тема себя исчерпала и мы говорим о политическом жесте", - высказался политолог Филипп Раевский, комментируя подачу инициативы Вейониса в Сейм об автоматическом предоставлении латвийского гражданства родившимся в Латвии детям неграждан.
Политолог считает, что инициатива президента - это искусственное расшатывание вопроса, который в реальности ни на что не влияет, так как касается лишь 0,02% случаев. Фактически уже сейчас при рождении ребенок получает гражданство Латвии, если родители этого хотят и подтверждают, заполняя форму.
"Даже если родители и не отмечают, что хотят гражданство, у ребенка есть право стать гражданином, когда он отправляется получать паспорт", - подчеркнул Раевский.
Раевский говорит, что, поступая таким образом, президент выполняет обещание перед политическими силами, которые его поддержали.
"Позволю себе прогнозировать - уходящий президент, в своем дневнике президентской карьеры ставит галочки: одна - открытие мешков ЧК, вторая - переход на образование на латышском языке, третья - инициатива о детях неграждан", - высказался политолог.
"Своеобразная деятельность накануне конца срока в должности президента, понимая, что на второй срок его не изберут", - так предложение Вейониса прокомментировала политолог Илга Крейтусе.
По ее мнению, этот шаг свидетельствует о политической незрелости.
"Для либеральных партий выступить "против" сложно, а консервативные не могут проголосовать "за". В этой политической ситуации, когда так тяжело далось создание коалиции, это не продуманный поступок. Он вряд ли решит проблему, суть которой понимание между людьми".
Отметим, схожее предложение было подано и в 12-й Сейм, но не было одобрено.
Вейонис уже и ранее заявлял, что подаст инициативу повторно, в надежде, что новый парламент посчитает по-иному.
"Продолжать то, что в государстве есть такой институт неграждан, неправильно, и в какой-то момент на этом надо поставить точку.
Дети, которые рождаются в Латвии, должны становиться гражданами Латвии.
Если родители все же желают отказаться от гражданства Латвии, то пусть пишут заявление и выбирают то государство, гражданство которого они действительно хотят", - в прошлом году сказал президент.
Концептуально инициативу Вейониса поддерживает "Новое Единство", в свою очередь "Для развития/За!" обещают твердую поддержку.
Тем временем, Национальное объединение "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ будет голосовать против инициативы президента, а Союз "зеленых" и крестьян еще только обсудит свою позицию.
Председатель фракции партии "Согласие" в Сейме Янис Урбанович ранее заявил, что не будет комментировать этот вопрос, пока инициатива не внесена в парламент.
Свою поддержку Вейонису выразил и верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.
Принять такой порядок призвала и Комиссия Европейского Совета против расизма и нетерпимости. В своем докладе среди приоритетов она упомянула автоматическое предоставление гражданства детям неграждан.
12-й Сейм в сентябре 2018 года отклонил поданный президентом законопроект о прекращении присвоения детям статуса негражданина. Законопроект предусматривал прекращение присвоения этого статуса детям, родившимся в Латвии после 1 июня 2018 года.