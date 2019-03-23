Миллион британцев вышли на марш в Лондоне за новый референдум по Brexit

По словам организаторов, число участников марша дошло до 1 миллиона, что превзошло все ожидания, сообщает The Guardian в своей трансляции. Таким образом, субботний протест стал одним из самых массовых в истории королевства.

Шествие движется по центру Лондона в сторону Парламентской площади. В акции участует мэр Лондон Садик Хан. Он отметил в своем Twitter, что независимо от того, как голосовали британцы в 2016 году, они не отдавали свои голоса за плохую сделку с ЕС или за выход из Евросоюза вовсе без сделки. "Пора дать нам, британскому народу, последнее слово", - написал Хан.

Выступая на митинге, лондонский мэр заявил, что Мэй испортила процесс своим "хаотичным и запутанным подходом". "Те, кто хотел помочь нам заключить выгодную сделку для обеих сторон, теперь просто хотят, чтобы этот процесс закончился", - сказал он.

Хан отметил, что нерешительность премьер-министра уже обернулась против британцев: объем инвестиций в страну снижается, и "почти каждую неделю" тот или иной крупный производитель заявляет о сокращении производства в Великобритании.

Русская служба ВВС приводит аргументы некоторых участников акции в пользу нового референдума. По их словам, предыдущий "был абсолютно неполноценным из-за внешнего вмешательства, лжи и нелегального финансирования". Активисты указывают на российское вмешательство, отмечая, что "брексит" выгоден президенту РФ Владимиру Путину.

В марше участвуют и сторонники выхода из ЕС. Акция проходит мирно, на улицы вышли люди разных возрастов - от студентов до пенсионеров, британцы привели даже маленьких детей и домашних животных.

К субботе петиция к парламенту с требованием отменить "брексит" набрала более 4 миллионов подписей. На сайте отмечается, что парламент учитывает все петиции, набравшие более 100 тысяч голосов, а для того, чтобы добиться ответа правительства, достаточно более 10 тысяч голосов.

The Independent перечисляет британских знаменитостей, которые выступают за то, чтобы остаться в Евросоюзе: актеры Патрик Стюарт, Бенедикт Камбербэтч, Стив Куган, Дэниел Крейг, музыканты Элтон Джон, Боб Гелдоф, Джарвис Кокер, писатели Джоан Роулинг и Джон ле Карре, дизайнер Вивьен Вествуд, футболист Дэвид Бэкхем и другие. В то же время Brexit поддерживают актеры Майкл Кейн, Джон Клиз, Элизабет Херли, бывший солист группы The Who Роджер Долтри.