Производители Rigvir оправдываются: лекарство не угрожает безопасности пациентов

Как информирует предприятие, в течение последних дней в СМИ была опубликована искаженная и недостоверная информация о составе лекарства Rigvir и его безопасности, которая может ввести пациентов в заблуждение, однако Rigvir grupa отмечает, что лекарство безопасно, и оспаривать его терапевтические свойства нет оснований.

"В данный момент мы воздерживаемся комментировать результаты лаборатории Великобритании, так как есть разные методы тестирования и проверка по данному факту продолжается. Но в любом случае результаты не те, что могут угрожать безопасности пациентов. И однозначно можно утверждать, что в бутылочках Rigvir находится вирус ECHO-7", - пояснил Ючковича.

При этом она отметила, что неясно, о каких образцах шла речь в СМИ, так как у предприятия не было "нормальной возможности" ознакомиться со всей распространенной информацией, однако известно, что несколько образцов Rigvir отосланы в лабораторию Великобритании.

Говоря о проверках Госагентства лекарств, Rigvir grupa отметила, что такие проходят регулярно - как со стороны производителя, так и со стороны контролирующих инстанций, и это нормальная практика. "До этого никаких не было констатировано никаких чрезвычайных обстоятельств, связанных с рисками безопасности и здоровья общественности", - добавили на предприятии.

Ючковича также указала, что в процессе производства Rigvir проходит многоступенчатые проверки, в которых участвуют как владелец регистрационного удостоверения медикамента фирма Latima, так и производитель окончательного продукта, а в отдельных случаях и госучреждения, к примеру, Инспекция здоровья и Госагентство лекарств.

По мнению Ючковичи, во всех случаях проверки лекарств все сомнения трактуются в пользу пациента. "Были случаи, когда лекарства не попадали в оборот из-за несоответствий в спецификации, и это отвечает ежедневному производственному процессу, когда установлен процент продукта, бракующегося в рамках системы безопасности", - сказала исполнительный директор Rigvir grupa.

Напомним, в воскресенье передача De facto Латвийского телевидения сообщила, что Инспекция здоровья и Государственное агентство лекарств осенью прошлого года решили проверить противораковый препарат Rigvir, и результаты одной из серии лекарств оказались разрушительными.

Госагентство лекарств (ZVA) образец препарата Rigvir направило в независимую лабораторию Великобритании. Ее ответ - вируса Rigvir, который должен бороться с раковыми клетками, в жидкости гораздо меньше, чем обещал производитель.

Партию Rigvir, из которой взяли образец для теста, из оборота изъяли. Однако в ZVA поясняют, что саму проверку представители Rigvir оспорили. Чтобы убедиться, что негативные результаты не были случайными, ZVA направила в британскую лабораторию образцы еще трех партий Rigvir.