Вейонис: "Сегодня мы сильнее, чем когда-либо ранее"

"Сегодня мы сильнее, чем когда-либо ранее", - подчеркнул президент Раймонд Вейонис на торжественном мероприятии в честь 15-летия членства Латвии в НАТО.
"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.
Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.
В 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.
Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц выступать против не только традиционных, но и гибридных угроз, добавил президент.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие, сообщили агентству ЛETA в МИД.
Латвия - активный и верный союзник НАТО, выполняющий свои обязательства, подчеркнул он. "Как член НАТО Латвия участвует в принятии решений на самом высоком уровне, и это напрямую влияет на безопасность Латвии", - отметил министр.
Глава МИД поблагодарил всех, кто способствовал вступлению Латвии в НАТО - государственных должностных лиц, дипломатов, представителей Национальных вооруженных сил и все латвийское общество за неизменную поддержку евроатлантического курса государства.
В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО сегодня утром возле Рижского замка состоялась торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа был поднят флаг НАТО.
Галерея: Празднование 15-летия членства Латвии в НАТО
Вчера в МИД открылась выставка "Членству Латвиии в НАТО - 15", а 3 и 4 апреля в Вашингтоне в ознаменование 70-летия НАТО пройдет совещание министров иностранных дел стран НАТО, на котором Латвию будет представлять Ринкевич.