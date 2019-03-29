Вейонис: "Сегодня мы сильнее, чем когда-либо ранее"

"Вместе с нашими Национальными вооруженными силами на защите нашей безопасности стоят наши союзники - страны НАТО", - отметил глава государства.

Вейонис подчеркнул, что вступление Латвии в НАТО было важнейшим событием после восстановления независимости государства.

В 21-м веке мир сталкивается с комплексными угрозами и вызовами, и полностью предотвратить и преодолеть их можно только сообща и будучи едиными, укрепляя НАТО и дополняя оборонные инициативы ЕС, отметил он.

Важно также продолжать работать над тем, чтобы в рамках НАТО повысить способность стран-участниц выступать против не только традиционных, но и гибридных угроз, добавил президент.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич напомнил, что 4 апреля НАТО отметит свое 70-летие, сообщили агентству ЛETA в МИД.

Латвия - активный и верный союзник НАТО, выполняющий свои обязательства, подчеркнул он. "Как член НАТО Латвия участвует в принятии решений на самом высоком уровне, и это напрямую влияет на безопасность Латвии", - отметил министр.

Глава МИД поблагодарил всех, кто способствовал вступлению Латвии в НАТО - государственных должностных лиц, дипломатов, представителей Национальных вооруженных сил и все латвийское общество за неизменную поддержку евроатлантического курса государства.

В ознаменование 15-летия членства Латвии в НАТО сегодня утром возле Рижского замка состоялась торжественная церемония смены почетного караула, а на замковой башне Святого духа был поднят флаг НАТО.

Галерея: Празднование 15-летия членства Латвии в НАТО