Из-за споров между акционерами биржа приостановила торговлю акциями Olainfarm

Сегодня правление биржи "Nasdaq Riga" на основании поданного бирже заявления предприятия с просьбой не останавливать торговлю решило отменить решение от 27 марта приостановить торговлю акциями Olainfarm.

Однако, учитывая противоречивую информацию в СМИ, которая может помешать открытому и честному ходу торговли акциями Olainfarm, правление одновременно решило приостановить торговлю его акциями в системе биржевых торгов с начала сессии торгов 1 апреля.

Решение о возобновлении торговли будет объявлено незамедлительно после его принятия.

Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.

На собрании 1 апреля акционеры Olainfarm планировали внести изменения в состав совета предприятия.

Сейчас в совет Olainfarm входят Павел Ребенок, Мартинь Криекис, Дайна Сирлака и Ирина Малыгина.