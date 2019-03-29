Пт, 29.03.2019
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Из-за споров между акционерами биржа приостановила торговлю акциями Olainfarm

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"Olainfarm"

ФОТО: Lita Krone/LETA

 Из-за споров между крупнейшими акционерами биржа "Nasdaq Baltic" приостанавливает торговлю акциями АО Olainfarm, свидетельствует сообщение биржи.

Сегодня правление биржи "Nasdaq Riga" на основании поданного бирже заявления предприятия с просьбой не останавливать торговлю решило отменить решение от 27 марта приостановить торговлю акциями Olainfarm.

Однако, учитывая противоречивую информацию в СМИ, которая может помешать открытому и честному ходу торговли акциями Olainfarm, правление одновременно решило приостановить торговлю его акциями в системе биржевых торгов с начала сессии торгов 1 апреля.

Решение о возобновлении торговли будет объявлено незамедлительно после его принятия.

Правление Olainfarm объявило, что отменило запланированное на 1 апреля внеочередное собрание акционеров, так как при проверке списков акционеров выяснилось, что для запроса о его созыве нет юридического основания, то есть подписавшие его лица не являются акционерами Olainfarm.

На собрании 1 апреля акционеры Olainfarm планировали внести изменения в состав совета предприятия.

Сейчас в совет Olainfarm входят Павел Ребенок, Мартинь Криекис, Дайна Сирлака и Ирина Малыгина.

Акции Olainfarm котируются по официальному списку биржи "Nasdaq Riga".

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