Lattelecom больше нет. Теперь есть Tet. Что это значит для клиентов?

Переход на Tet будет постепенным, и клиентам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий: все произойдет автоматически.

Tet в ближайшие три года реализует цифровую трансформацию и внедрит новые ценности, причем на первом месте будет стоять человек и улучшение качества его жизни.

Цель Tet – быть простым и понятным брендом и активно вовлекать клиентов в процесс разработки услуг, рассказали в компании.

Новый визуальный образ и имя Tet уже получили магазины Lattelecom в Риге (в т/п Alfa и на улице Дзирнаву) и Резекне. За ними уже на этой неделе последует магазин в т/ц Akropole, а также магазины в Лиепае, Цесисе и Екабпилсе, остальные же магазины Lattelecom передут на новый бренд в течение апреля.

Что эти изменения означают для клиентов?

Привычные номера клиентов, расчетные счета предприятия, условия услуг и бывшие до сих пор в ходу даты получения и оплаты счетов остаются неизменными.

Единственное, что клиенту нужно будет в дальнейшем сделать, – при осуществлении платежа в банке в качестве получателя указать SIA Tet.

Однако в первые несколько месяцев платеж поступит правильному адресату даже в том случае, если клиент забудет указать новое название. В автоматических платежах в банке ничего менять не нужно: переход произойдет сам собой.

В дальнейшем клиенты при общении с предприятием по любому из доступных каналов будут иметь дело с Tet – и при коммуникации при помощи чат-бота или электронной переписки, и при звонках в колл-центр, и в обзоре услуг.

В конце апреля станет доступна новая домашняя страница Tet, к созданию и тестированию которой уже сейчас привлечено более 1100 человек, чей пользовательский опыт учитывается при ее разработке.

Поскольку большинство посетителей домашней страницы открывают ее с мобильных устройств, новая домашняя страница призвана обеспечить комфортное использование прежде всего на мобильных экранах (mobile first).

Привычные сети Wi-Fi уже 2 апреля можно будет найти под другим названием – Tet-free, Tet-skola и Tet_plus. При первом подключении к ним нужно будет сменить на своем устройстве сеть, а пользователям Tet_plus (прежнего Lattelecom_plus) – однократно ввести пароль.