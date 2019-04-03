Раньше, когда рожала кошка, хозяйка была счастлива, если кто-нибудь из соседей брал маленького котенка себе. Топить, конечно, рука не поднималась. Если собака "в эти дни" убегала со двора, домочадцы знали, что вскоре придется подыскивать новый дом для новорожденных щенят. Те, кто окажется лишним, отправится в "морскую школу". Такие уж у нас традиции!

В наши дни породистое животное стоит больших денег - начиная от нескольких сотен и до 1500 и 2000 евро.

Разведение домашних животных и торговля - это бизнес с огромной прибылью, который фактически не контролируется.

Перепроизводство, неуплата налогов, отсутствие нормативно-правовой базы - это всего несколько пунктов из огромного списка проблем на рынке "любимцев".

Подсчитано, что годовой оборот домашних животных составляет 10 миллионов евро.

Пока Служба Госдоходов (СГД) выискивает в Facebook торговцев "хендмейд", мимо государства проходят головокружительные суммы. Почему?

Собаки падают с небес!

Стоит начать с того, что заводчики домашних животных называют свой бизнес хобби, поэтому не регистрируют деятельность и не платят налоги.

Единственным пунктом в законе является Постановление Кабинета министров № 266 "Требования к содержанию, для продажи и демонстрации домашних животных на публичных выставках, а также для дрессировки собак", в котором сказано, что владелец домашнего (комнатного) животного обеспечивает не более одного помета в год.

В соответствии с этими нормами количество новорожденных домашних животных всегда будет ограничено.

Однако, сколько помета на самом деле, в каких обстоятельствах обитают животные, сколько продают детенышей и за какие деньги - не знает никто и не смог бы подсчитать, если бы захотел, так как первый раз собаку необходимо зарегистрировать до шести месяцев, а щенков продают в возрасте всего несколько месяцев.

Торговец и его деятельность остаются неидентифицированными. Собаки падают с неба!

Защитники животных считают, что бизнес домашних животных как отрасль теневой экономики занимает третье место по объему после контрабандных сигарет и продажи оружия.

Чтобы не кидать камнями в огород всех заводчиков кошек/собак, следует сразу подчеркнуть, что существует огромная разница между добросовестными заводчиками, занимающимися селекцией, и теми, кто разводит животных в коммерческих целях.

В Центре сельскохозяйственных исследований зарегистрировано 11 организаций, которые занимаются разведением собак, 5 работают с котами и одна - с хорьками. Если поискать информацию в интернете, разных клубов и сообществ можно найти гораздо больше.

Понятно, что человек, решивший обзавестись любимцем, не имеет представления о деталях этого рынка.

Заводчики животных опытны и хитры, и способны обмануть покупателя лучше, чем победитель шоу "Битва экстрасенсов".

Например, сказав, что их собаки чистокровны и являются победителями международных выставок.

ФОТО: Pixabay

Каждому министру по собачке

Представители организации по защите животных уже годами кричат, что экономическая сущность разводчиков котов/собак соответствует всем характеристикам хозяйственной деятельности.

Кроме того, прибыль, как правило, фантастическая: есть животные, которые стоят столько же, как и хороший поддержанный автомобиль.

Деньги, конечно, только один аспект - в сфере разведения животных много проблем этического характера.

По данным Центра сельскохозяйственных исследований, на сегодняшний день зарегистрированы 124 000 собак – примерно половина от реального числа.

Член правления организации "Полиция собак" Илзе Джонсоне заверяет, что в Латвии на каждого седьмого жителя приходится по одной собаке.

В 2018 году из всех 2625 собак, принятых в десять латвийских приютов, 1825 (70%) не были зарегистрированы и чипованы. Одна треть чипов других собак не была зарегистрирована.

СГД уверяет, что не может сказать, сколько торговцев домашними животными добросовестно зарегистрировали свою деятельность.

Часто они теряются под кодом "другие неклассифицированные услуги". В эту категорию включены всевозможные виде нетрадиционной хозяйственной деятельности, поэтому определить точное количество людей, занимающихся разведением домашних животных, невозможно.

Руководитель приюта Mežavairogi Данута Приеде подчеркивает:

работая многие годы в сфере, связанной с домашними животными, ей известны только два собаковода – плательщики налогов.

Оба выращивают животных для нужд Государственной пограничной охраны и армии и участвуют в закупочных конкурсах.

СГД поясняет, что от продажи личных вещей налоги платить не нужно. Это означает, что время от времени каждый гражданин имеет право продавать свою собственность.

"Оценивая сделки по существу, необходимо помнить, что собаки - это не то же самое, что шкаф или платье. У хозяина нет возможности влиять на тот факт, что его домашний питомец родила десять щенков, а не три, как это разрешено в законе. Поэтому применение закона, основанного на математическом принципе, абсурдно.

Также не этично штрафовать человека за то, он решил не усыпить щенят, а продать, обеспечив тем самым животных крышей над головой".

Данута Приеде с этим мнением категорически не согласна - она считает, что собака, в каком-то смысле такой же товар, как платье или посуда. Поэтому, если вы хотите производить продукцию, у которой есть ценность, необходимо зарегистрироваться в качестве налогоплательщика.

В качестве примера она упоминает породу родезийский риджбек. Из одного помета на свет появляются 10-12 щенят - каждый стоит не менее 1000 евро.

ФОТО: Pixabay

"Нигилистическое отношение правящих кругов создало ситуацию, когда мы не знаем, сколько у нас собак и кошек, и как они живут. Существует огромное количество животных - аналогичных породистым, но без родословной. Мы не знаем, сколько животных приходит в мир и какова их судьба", продолжает Данута Приеде.

У нее свой взгляд на то, почему заводчики животных могут "жить зелено".

"У всех министров, депутатов и президентов дома есть собака, кошка. Эта схема, основанная на дружеских связях, действует с советских времен".

Залезли в муравейник

Торговля домашними животными контролируется Продовольственно-ветеринарной службой (PVD). Руководитель отдела ветеринарного надзора Майрита Риекстиня поясняет, что запланированные проверки не выполняются. Служба может провести проверку владельца домашних животных исключительно в случае жалоб.

PVD получает около 900 жалоб в год, чаще всего от соседей, из которых только одна треть является обоснованной. Служба не контролирует процесс размножения и торговли животными, так как в фокусе только условия содержания питомцев.

В целом, PVD также признает, что данная сфера является беспорядочной и препятствует надзору.

Чихуахуа, йоркширский терьер, джек рассел терьер, померанский шпиц, бигль - это самые популярные породы сегодня, которые предлагают многочисленные объявления. За щенка можно заплатить от нескольких сотен до полутора тысяч, в зависимости от родословной и индивидуальных особенностей экземпляра.

Иногда даже беспородные собаки предлагаются за 160 или 250 евро. А почему бы и нет? Они такие же милые, а может, даже и умнее!

"В объявлении указано: "Клуб с 15-летним опытом". Это значит, что есть регулирование сделок. Если человек платит за собаку 700 евро, он имеет право попросить чек. Обычно торговцы говорят: заключим договор. Но это не доказательство сделки.

Еще могут сказать: "С родословной щенок стоит 1000 евро, а без - 700 евро". Когда человек видит щенка, теряет здравый смысл. Вполне возможно, что собака не здорова и родословная ей вообще не полагается", - рассказывает Данута Приеде о закулисье бизнеса.

Наличие родословной увеличивает цену собаки в разы.

Беспорядок в сфере является преднамеренным, уверена Илзе Джонсоне. "Перепроизводство огромное. Мы залезли в муравейник", описывает она ситуацию, отмечая, что размножение идет в таких объемах, на которое не может рассчитывать ни один владелец хозяйства, работающий даже с сельскохозяйственными животными.

Президент Латвийской федерации кинологов Вия Ключниеце указывает, что между добросовестными заводчиками, которые занимаются селекцией, и теми, кто разводит животных в коммерческих целях, разница огромна. Тех, кто гонится за прибылью - исключают из федерации.

По ее мнению, государство не защищает честных заводчиков, потому что нет четких определений, кто и как может торговать животными. "Вопрос не ясен - например, в Бельгии объявление о продаже животного может подать только житель этой страны, чье животное зарегистрировано в конкретной бельгийской организации по разведению собак или кошек".