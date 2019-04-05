Большинство латвийских банков в установленный срок отчеты за прошлый год не опубликовали

Большинство латвийских банков в установленный законом срок не опубликовали аудированные отчеты за прошлый год, свидетельствует обобщенная агентством ЛETA информация.
В установленный законом срок - до 1 апреля - отчеты не опубликовали "Baltic International Bank", "BlueOrange Bank", "LPB Bank", "Meridian Trade Bank", "PNB banka" (ранее - "Norvik banka"), "Privatbank", "Signet Bank" и "Rietumu banka", правда, опубликовавший отчет 4 апреля.
Председатель Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерс Путниньш в интервью агентству ЛETA подчеркнул, что законом установлена конкретная дата, до которой банк должен опубликовать годовой отчет с докладом присяжного ревизора, поэтому никаких интерпретаций быть не может.
Он пояснил, что причина задержки связана с затянувшимися переговорами банков и аудиторов о возможностях проведения аудита за 2018 год и поздно заключенными договорами. "Мы проверим все обстоятельства и отреагируем, а при необходимости обсудим вопрос глубже", - сказал Путниньш.
Он отметил, что в последние годы процесс аудита банков во всем мире осложняет повышение значения оценки выполнения требований о предотвращении отмывания денег. В данном случае решение только одно -обеспечить, чтобы аудит банков могли проводить также местные аудиторы.
"Это непросто, так как к этому необходимо своевременно и постепенно подготовиться", - подчеркнул глава КРФК.
За это нарушение законом предусмотрены денежный штраф, предупреждение, осуждение или профилактические переговоры.